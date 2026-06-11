وضع حجر الأساس لـ"مركز ثومبي الدولي للأبحاث" بعجمان للنهوض بمستقبل الطب

عجمان 11 يونيو/وام/ احتفلت مجموعة ثومبي بوضع حجر الأساس لـ"مركز ثومبي الدولي للأبحاث" بمنطقة الجرف بعجمان، بحضور معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والدكتور أمين حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع التنظيم الصحي.

يهدف المركز الجديد - الذي يأتي ضمن مسيرة المجموعة نحو تطويرالبحوث الطبية وتعزيز الابتكار- إلى جمع الاكتشافات العلمية والتشخيص والرعاية السريرية تحت سقف واحد، وتعزيز التعاون المثمر بين الباحثين والأطباء والمبتكرين في مجال الرعاية الصحية.

يتألف المرفق البحثي من ستة طوابق، ويمتد على مساحة تقارب 3000 متر مربع، وبفضل موقعه ضمن مؤسسة صحية وأكاديمية، سيتيح المركز لفرق البحث العمل جنباً إلى جنب مع الممارسين السريريين منذ اليوم الأول لتشغيله.

صُمم المركز ليكون داعما لكافة مراحل البحث العلمي، إذ سيضم الطابق الأرضي قاعة محاضرات تتسع لـ 110 مقاعد، ومرفقاً مركزياً مشتركاً للتصوير.

ويحتوي الطابق الأول على مختبرات تأسيسية، ومركز حاضن، ومختبر متطور للواقع المعزز والافتراضي، في حين يخصص الطابق الثاني للمختبرات العامة، والطابق الثالث لأبحاث الأورام التجريبية، أما الطابق الرابع فسيكون لعلم الجينوم وتقنيات التسلسل الجيني من الجيل التالي والمعلوماتية الحيوية، والطابق الخامس يشمل مرافق متكاملة للأبحاث ما قبل السريرية، بما في ذلك مرافق للحيوانات ووحدة أبحاث متخصصة في أسماك "الزيبرا".

وسيكون مركز ثومبي الدولي للأبحاث المقرّ الدائم لأنشطة البحث العلمي في جامعة الخليج الطبية، ليدعم بذلك أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب في كليات الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الصحية، التمريض، الطب البيطري، والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.

وسيحتضن المركز معهد ثومبي للأبحاث في الطب الدقيق بوصفه الجهة الرئيسية فيه، والذي يعمل حالياً ضمن مرافق الجامعة القائمة.

ويجمع المركز أيضاً رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الصحية من مختبر GMU للشركات الناشئة، ومعهد ثومبي للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية مع باحثي الدكتوراة والمتخصصين في علم الجينوم والفرق السريرية، ما يخلق بيئة ابتكار تعاونية نادرة في المنطقة.

وقال الدكتور ثومبي محي الدين، الرئيس المؤسس للمجموعة: "استثمرنا على مدى العقود الثلاثة الماضية في بناء المستشفيات وخدمات الرعاية الصحية، ويُمثل هذا المركز البحثي الفصل التالي من مسيرتنا إذ تتركز رؤيتنا في الجمع بين الاكتشاف والتشخيص والعلاج".

من جانبه، قال ماندا فينكاترامانا رئيس جامعة الخليج الطبية: "سيوفر المركز الجديد لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، البنية التحتية اللازمة لإجراء أبحاث تنافسية على المستوى الدولي، وسيضع جامعة الخليج الطبية بقوة على الطريق لتكون مؤسسة بحثية رائدة واليوم، تخطو هذه الرؤية خطوة هامة وكبيرة إلى الأمام".

بدوره، قال سالم شعيب، مدير معهد ثومبي للأبحاث في الطب الدقيق: "يوفر المركز الجديد بنية تحتية متخصصة لدراسات العلاج المناعي المركب، وعلم الجينوم المتقدم، وأبحاث الخزعة السائلة، والدراسات ما قبل السريرية المدعومة بمنصة كاملة لأسماك (الزيبرا)، وبات بإمكاننا تنفيذ عدة مبادارات، منها أول برنامج للخزعة السائلة في المنطقة، والتعاون في مجال علم الوراثة بين مرض السكري والسرطان مع مركز أبحاث السرطان الإقليمي".

وعند اكتمال مركز ثومبي الدولي للأبحاث، سيدعم المركز العديد من المبادرات الرائدة، منها برنامج الدكتوراة في الطب الدقيق، وبرنامج التوعية "علماء المستقبل في دولة الإمارات"، ويوم البحث السنوي لجامعة الخليج الطبية، إضافة إلى تعزيز شبكة التعاون البحثي الدولي التي سيقودها المركز.

وسيرتبط المركز بشكل وثيق بالمنظومة البحثية المتكاملة لجامعة الخليج الطبية، بما في ذلك معهد ثومبي للصحة السكانية، ومعهد ثومبي للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، ومعهد ثومبي للمحاكاة السريرية، ومختبرات ثومبي التي ستدعم خدماتها التشخيصية برامج علم الجينوم والطب الدقيق في المركز.

وشهد حفل وضع حجر الأساس إعلان مجموعة ثومبي عن الدورة الثانية من منحة ثومبي الدولية للأبحاث، بتمويل قدره 3 ملايين درهم إماراتي لدعم 13 مشروعاً بحثياً بقيادة باحثين من 26 دولة، بالتعاون مع جامعة الخليج الطبية.

وتغطي هذه المشاريع مجالات حيوية متنوعة، تشمل علم الأورام الدقيق، واكتشاف الأدوية، وزراعة القوقعة، والذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي، وداء السكري البيطري، وغيرها، وستستفيد جميعها من البنية التحتية البحثية الجديدة.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعاون المجموعة مع نخبة من المؤسسات الأكاديمية والطبية العالمية، منها كلية الطب بجامعة هارفارد، وجامعات بايلور، وواشنطن، وأريزونا في الولايات المتحدة، وواترلو في كندا، وبوليكلينيكو في إيطاليا، وإيراسموس روتردام في هولندا، إضافة إلى جامعة ريغنسبورغ، وكلية هانوفر الطبية، ومستشفى شاريتيه في ألمانيا، وجامعة لوبلين في بولندا.

وشهد الحفل منح جامعة الخليج الطبية شهادات دكتوراة فخرية لـ " كي إي فيصل"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "كي إي إف" القابضة ومؤسسة "فيصل وشبانة"، ومحمد ميران، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "إلكتريك واي"؛ تقديراً لإسهاماتهما المتميزة في قطاع الصناعة، والعمل الخيري، وتنمية المجتمع.