دخول ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي حيز التنفيذ غدا الجمعة

بروكسل في 11 يونيو /وام/ يدخل ميثاق الهجرة واللجوء الجديد للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ غدا الجمعة، في جميع الدول الأعضاء، في خطوة تمثل تتويجاً لإصلاح شامل لإطار إدارة الهجرة واللجوء، تم اعتماده في مايو 2024.

يضع الميثاق مجموعة قواعد موحدة لتنظيم إدارة الحدود الخارجية، وإجراءات اللجوء، وظروف استقبال طالبي الحماية، إلى جانب آليات توزيع المسؤوليات بين الدول الأعضاء.

ووفقاً للمفوضية الأوروبية، تتضمن القواعد الجديدة تسجيلًا إلزامياً للمهاجرين غير النظاميين لدى وصولهم، مع إخضاعهم لفحوصات أمنية مشددة وينص على اعتماد إجراءات سريعة على الحدود لفئات معينة، خاصة الطلبات ذات الحظوظ الضعيفة في القبول.

ويُدخل الميثاق آجالاً موحدة لمعالجة طلبات اللجوء، ويعالج مسألة الطلبات المتكررة، مع تدابير للحد من تنقل طالبي اللجوء بين الدول الأعضاء بعد دخولهم الاتحاد.

ويتضمن معايير مشتركة لظروف الاستقبال، بما في ذلك تسهيل الوصول إلى سوق العمل، إلى جانب آلية تضامن دائمة لدعم الدول التي تواجه ضغوطاً هجرية مرتفعة.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الميثاق يقدم حلاً "فعالاً وعادلاً وحازماً"، عبر تعزيز أمن الحدود الخارجية وتكريس التضامن وتحسين فعالية إجراءات اللجوء والإعادة.

يأتي تنفيذ الميثاق ضمن استراتيجية أوسع تشمل تعزيز التعاون مع دول المنشأ والعبور، وتفعيل نظام الدخول والخروج الأوروبي، إلى جانب إجراءات جديدة تتعلق بإعادة المقيمين بشكل غير قانوني.

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