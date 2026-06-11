سعود بن صقر يستقبل نهيان بن مبارك ويثمّن جهوده في دعم المبادرات الوطنية

رأس الخيمة في 11 يونيو / وام / استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.

ورحّب سموه بمعالي الشيخ نهيان بن مبارك، مثمناً إسهاماته البارزة في دعم المبادرات الوطنية والمجتمعية، ودوره في ترسيخ قيم التسامح والولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، وجهوده في إنجاح مبادرة "عهد ووعد"، التي تجسد رسالة وطنية جامعة تعبّر عن الوفاء والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

وأكد سموه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، تواصل مسيرتها التنموية والإنسانية بثقة ورؤية واضحة، مستندة إلى تلاحم مجتمعها ووحدة صفه، وإلى قيم راسخة من الوفاء والانتماء.

وأشار سموه إلى أن مبادرة "عهد ووعد" تعكس الروح الوطنية، وتجدّد العهد على مواصلة الإسهام في مسيرة الإنجاز والازدهار التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على دعمه المستمر للمبادرات الوطنية والمجتمعية، وحرصه على تعزيز الهوية الوطنية وقيم الولاء والانتماء، مثمنا استضافة إمارة رأس الخيمة لمبادرة "عهد ووعد" برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وما وفرته من مقومات أسهمت في إبراز رسالتها وتحقيق أهدافها الوطنية.