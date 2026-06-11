طيران الإمارات "أفضل ناقلة جوية في الشرق الأوسط" ضمن جوائز"أبيكس 2026"

دبي في 11 يونيو /وام/ حصدت طيران الإمارات لقب "أفضل ناقلة جوية في الشرق الأوسط" ضمن جوائز أبيكس لأفضل شركات الطيران لعام 2026، في إنجاز جديد يعزز مكانتها واحدة من أبرز العلامات التجارية في قطاع السفر عالمياً.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في دبلن بأيرلندا، تقديراً لما تقدمه الناقلة من تجربة سفر استثنائية ومتسقة لعملائها.

استندت الجائزة إلى تقييمات موثقة من المسافرين، حيث حققت طيران الإمارات نتائج متميزة عبر 5 محاور رئيسية تشمل راحة المقاعد، والخدمات على متن الطائرة، والمأكولات والمشروبات، والترفيه، وخدمات الاتصال.

وتكرم جوائز "أبيكس" أفضل شركات الطيران في العالم بالاعتماد على شراكتها مع TripIt من Concur والتي تمتلك تطبيقاً يعد الأكثر استخداماً في العالم بمجال تنظيم الرحلات، يتولى استطلاع آراء المسافرين حول تقييمهم لتجربة سفرهم مع مختلف الناقلات العالمية، إلى جانب آراء ورؤى محايدة من جهات خارجية.

وتم في إطار دورة جوائز عام 2026، تقييم أكثر من مليون رحلة جوية من قبل مسافرين عبر أكثر من 600 شركة طيران من جميع أنحاء العالم باستخدام نظام تقييم من خمس نجوم.