شراكة بين"أدكان فارما" و"ميناريني" لتعزيز توطين الصناعة الدوائية في الإمارات

أبوظبي في 11 يونيو/وام/ وقعت "أدكان فارما"، الشركة الإماراتية في مجال الصناعات الدوائية وأول منتج لأدوية الأورام والهرمونات في الدولة، شراكة مع مجموعة "ميناريني" العالمية المتخصصة في الصناعات الدوائية، والتي تتخذ من إيطاليا مقراً لها، بما يدعم جهود توطين الصناعة الدوائية ويعزز الأمن الدوائي في دولة الإمارات.

وبموجب الشراكة ستتولى "أدكان فارما" التصنيع المحلي وتسهيل عملية الإفراج عن الدفعات الدوائية لمنتجات مختارة من "ميناريني" داخل الدولة، مستفيدة من بنيتها التحتية المتقدمة المتوافقة مع ممارسات التصنيع الجيد (GMP)، وقدراتها التنظيمية.

ويسهم التعاون في تعزيز توافر الأدوية، والحد من مخاطر سلاسل التوريد، وتسريع وصول المرضى إلى العلاجات الحيوية في مختلف أنحاء الدولة.

وقال الدكتور فوكيون سينيس، الرئيس التنفيذي لشركة "أدكان فارما"، إن الشراكة مع "ميناريني" تجسد التزام الشركة بتعزيز الصناعات الدوائية في دولة الإمارات، موضحاً أن توحيد الخبرات العالمية مع القدرات المتقدمة في التصنيع والإفراج عن الدفعات الدوائية يدعم بناء منظومة دوائية مرنة ومستدامة.

وأكد الدكتور باسل ظاهر، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المدير العام لمجموعة "ميناريني"، أن هذه الشراكة تنسجم مع رؤية دولة الإمارات لبناء قدرات دوائية محلية مستدامة، في ظل مواصلة الدولة ترسيخ معايير متقدمة في ابتكارات الرعاية الصحية وتوطين الصناعة وتطوير القطاع على المدى الطويل.