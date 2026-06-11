"تدوير" تنظم النسخة الثانية من ملتقى الشباب بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية

أبوظبي في 11 يونيو/ وام / نظّم مجلس شباب مجموعة تدوير النسخة الثانية من "ملتقى الشباب" بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية التي استضافت الفعالية في مقرها بأبوظبي، تحت عنوان "القيادة الشبابية في مواجهة الأزمات".

وحظي الملتقى بتفاعل واسع من أعضاء مجالس الشباب على مستوى دولة الإمارات، حيث جمع أكثر من 100 ممثل عن مجالس الشباب في عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والبيئية والثقافية والاجتماعية.

وركزت النقاشات على تمكين القيادات الشابة في ظل تزايد متطلبات الجاهزية والمرونة، واستكشفت كيف يمكن للشباب التعامل مع التحديات، وتعزيز الجاهزية المؤسسية، وتحقيق أثر مستدام داخل مؤسساتهم.

كما بحثت أجندة الملتقى سبل تعزيز جاهزية الكوادر الشابة بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية في مواكبة التغيرات والظروف الاستثنائية، وتطوير قدراتهم على معالجتها بمهارة واستباقية، عبر حوارات تفاعلية تمحورت بشكل مباشر على التجارب الواقعية لقيادات الشباب من مؤسسات الدولة المختلفة، شارك فيها ممثلون عن مجموعة تدوير، وهيئة البيئة في أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وهيئة زايد لأصحاب الهمم، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وخلال الملتقى استعرض المتحدثون تجاربهم في القيادة والعمل المؤسسي، وبحثوا آليات تعزيز المرونة المؤسسية عبر مجالس الشباب، وأهمية توفير بيئة حاضنة للمواهب الإماراتية الشابة بما يحفزها على الابتكار والريادة في المسارات التنموية.

وأكّد سعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن تمكين القيادات الشابة وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات والأزمات يمثلان ركيزة أساسية في بناء مؤسسات أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل.

وقال: سعدنا باستضافة النسخة الثانية من ملتقى الشباب بالتعاون مع مجموعة تدوير، انطلاقاً من إيمان الأكاديمية بأهمية دعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تطوير الكفاءات الشابة، وتعزيز مهارات القيادة والتفكير الاستراتيجي لديها، وفتح مساحات للحوار وتبادل الخبرات بين الشباب من مختلف القطاعات، بما يمكّنهم من الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية.

وقال عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي لإدارة الاتصال والتوعية في مجموعة تدوير ورئيس لجنة مجلس شباب مجموعة تدوير: يشكّل ملتقى الشباب منصة مهمة لتعزيز التعاون بين مجالس الشباب في دولة الإمارات، وتبادل المعرفة والخبرات بين مختلف القطاعات وتسلّط نسخة هذا العام الضوء على دور الشباب الإماراتي في تعزيز الجاهزية والمرونة المؤسسية خلال الأزمات.

وأضاف: عكست حوارات الملتقى مستوى عالياً من الوعي والإبداع والمسؤولية لدى المشاركين، وأكدت أهمية تمكين الشباب من الإسهام بفاعلية في تطوير حلول مبتكرة تدعم الأولويات الوطنية وتلبي احتياجات المجتمع.

وساهم الملتقى في تعزيز التواصل بين مجالس الشباب المشاركة، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والتعاون بين مختلف الجهات والقطاعات.

وخرج المشاركون بتوصيات عملية تدعم دور القيادات الشابة في ترسيخ مفاهيم الاستدامة وتحويل الحوار إلى أثر مؤسسي ومجتمعي ملموس.

يُذكر أن مجلس شباب مجموعة تدوير قد تأسس في يناير 2025، لتمكين قدرات الكوادر الوطنية الشابة في المجموعة من قيادة المشاريع المبتكرة، والمشاركة الفاعلة في الارتقاء بالحوار الوطني والمؤسسي.

ويأتي هذا الملتقى ليمد جسور التواصل بين قادة الغد في مجموعة تدوير ونظرائهم في مجالس الشباب على مستوى دولة الإمارات، مما يوثق الشراكات الاستراتيجية بينها، ويرسخ رسالتها الهادفة إلى الاستثمار في طاقات الشباب لتعزيز ريادة دولة الإمارات في الابتكار الحكومي، ومساهمتها الرائدة في مواجهة التحديات، واستشراف مستقبل أكثر استدامة.