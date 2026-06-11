إطلاق تجربتين ترفيهيتين جديدتين من عالم "دي سي" في "عالم وارنر براذرز" بجزيرة ياس

أبوظبي في 11 يونيو/ وام / أعلنت شركة "ميرال"، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، بالتعاون مع شركة "وارنر براذرز ديسكفري غلوبال إكسبيرينسز"، عن إضافة تجربتين جديدتين مستوحاتين من عالم "دي سي" إلى "عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي"، في خطوة تعزز من مكانة الوجهة الترفيهية كإحدى أبرز المدن الترفيهية المغلقة في العالم.

وتشمل الإضافتان الجديدتان لعبة "كريبتونايت كولايدر" المقرر افتتاحها في 26 يوليو 2026، ولعبة "سوبرمان أب آند أواي" المتوقع اكتمالها في عام 2028، وذلك ضمن مشروع التوسعة الحالية للمدينة الترفيهية.

وأكد جوناثان براون، الرئيس التنفيذي لإدارة المحفظة في ميرال، أن إطلاق التجربتين الجديدتين يمثل محطة مهمة في مسيرة التطور المستمر لـ"عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي"، ويعكس قوة الشراكة الإستراتيجية مع "وارنر براذرز ديسكفري" والالتزام المشترك بتقديم تجارب ترفيهية عالمية المستوى.

وقال إن هذه الإضافات الجديدة تسهم في تعزيز تنوع العروض الترفيهية التي تقدمها جزيرة ياس، وتدعم مكانتها كوجهة عالمية رائدة للترفيه والاستجمام، فضلاً عن ترسيخ حضور أبوظبي على خريطة السياحة العالمية.

وقال سايمون روبنسون، رئيس التجارب العالمية وعمليات الاستوديو في وارنر براذرز ديسكفري، إن التجربتين الجديدتين تفتحان فصلاً جديداً في مسيرة "عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي"، من خلال تقديم تجارب مبتكرة مستوحاة من عالم "دي سي"، بما يعزز من مستويات التفاعل والانغماس لدى الزوار وعشاق الشخصيات الشهيرة.

وتوفر لعبة "كريبتونايت كولايدر" تجربة ترفيهية غامرة تعتمد على قوة الطرد المركزي، حيث يخوض الزوار مغامرة مشوقة في قلب مدينة "متروبوليس" ضمن أجواء مستوحاة من قصص شخصية ليكس لوثر، مع مؤثرات بصرية وصوتية متقدمة تعزز مستويات التشويق والإثارة.

أما لعبة "سوبرمان أب آند أواي"، فستقدم مفهوماً متطوراً للأفعوانيات الطائرة، يتيح للزوار تجربة تحاكي التحليق برفقة شخصية سوبرمان في مهمة لحماية مدينة "متروبوليس"، ضمن تجربة غامرة تجمع بين التكنولوجيا الحديثة وعناصر السرد القصصي.

ويضم "عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي" حالياً ست مناطق ترفيهية غامرة وأكثر من 29 لعبة وتجربة عائلية، ويواصل منذ افتتاحه عام 2018 تطوير عروضه الترفيهية واستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم.