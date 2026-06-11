تعاون بين هيئة النقل بعجمان و"إي آند" لتعزيز الابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

عجمان في 11 يونيو/ وام / وقّعت هيئة النقل بعجمان اتفاقية مع مجموعة "إي آند"، وذلك على هامش الدورة الثالثة من قمة الأمن السيبراني الحكومي 2026، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الابتكار الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير منظومة النقل والخدمات المؤسسية.

وقّع الاتفاقية من جانب الهيئة أحمد صقر المطروشي، المدير العام بالإنابة، ومن جانب "إي آند" سعود كرمستجي، الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار الشخصيات بالإنابة.

وتهدف الاتفاقية إلى توظيف التقنيات المتقدمة في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين جودة الخدمات، من خلال استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيلي لدعم الوظائف المساندة، بما يشمل أتمتة إجراءات الموارد البشرية والمالية، والرد على استفسارات الموظفين، ودعم عمليات الإجازات والرواتب، والمساهمة في إعداد التقارير المالية.

وقال أحمد صقر المطروشي إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة إستراتيجية نحو تسريع تبني التقنيات المتقدمة في قطاع النقل، مؤكداً التزام الهيئة بتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات.

وأضاف أن هذه الشراكة ستسهم في بناء بيئة تشغيلية أكثر مرونة وابتكاراً من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة في التخطيط الذكي وتحليل البيانات وتحسين تجربة المتعاملين، إلى جانب دعم تطوير الكفاءات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تعكس التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع شركائها الإستراتيجيين ودعم توجهات التحول الرقمي، إلى جانب المساهمة في تحقيق رؤية حكومة عجمان نحو تقديم خدمات حكومية ذكية ومستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار الشخصيات بالإنابة في "إي آند الإمارات": تعكس مذكرة التفاهم هذه رؤيتنا المشتركة لتوظيف التقنيات المتقدمة بطرق تسهم في تحقيق قيمة عملية لقطاع النقل فمن خلال الجمع بين قدرات "إي آند الإمارات" في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات والاتصالات والخدمات الرقمية، ورؤية هيئة النقل في عجمان الرامية لتطوير حلول تنقل أكثر ذكاءً، نسعى إلى دعم عمليات أكثر كفاءة وتعزيز جودة الخدمات والارتقاء بتجارب الموظفين والمتعاملين. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع الهيئة وتحديد حالات استخدام قابلة للتوسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في بناء منظومة نقل قائمة على البيانات أكثر مرونة واستدامة.

وبموجب هذه الشراكة سيجري العمل على تطوير وتقييم حلول ذكية لتخطيط وجدولة مسارات الحافلات بالاعتماد على تحليل البيانات التشغيلية وبيانات الركاب، بما يسهم في تحسين كفاءة تشغيل الأسطول وتعزيز التخطيط الاستيعابي وتقديم خدمات نقل أكثر مرونة واستدامة، إضافة إلى دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل الفيديو والسلوكيات باستخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية، بما يدعم مراقبة تدفق الركاب، وتعزيز الالتزام بمعايير السلامة، وإدارة الحشود، وتحسين كفاءة الرقابة التشغيلية في مرافق وشبكات الهيئة.

وفي مجال بناء القدرات، نصت المذكرة على استكشاف برامج تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر وتأهيلها لمواكبة متطلبات التحول الرقمي.