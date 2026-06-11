"تنمية المجتمع في دبي" تفوز بأربع جوائز ضمن جوائز مجموعة دبي للجودة

دبي في 11 يونيو/ وام / حققت هيئة تنمية المجتمع في دبي إنجازاً جديداً بحصولها على أربع جوائز نوعية محلية وإقليمية ضمن جوائز مجموعة دبي للجودة وذلك خلال الحفل الذي أُقيم في فندق الحبتور بالاس دبي بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وتأتي هذه الجوائز تقديراً لجهود الهيئة ومبادراتها النوعية في مجالات العمل التطوعي والإنساني ورعاية وتمكين أصحاب الهمم وتمكين المرأة وتنمية الكفاءات الوطنية الشابة.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الهيئة في تطوير منظومة عمل مجتمعي متكاملة ترتكز على الابتكار والشراكة والاستدامة وتترجم توجهات دبي الاجتماعية إلى برامج ومبادرات ذات أثر ملموس على الأفراد والأسر والمجتمع.

وقالت معاليها إن هذه الجوائز تمثل تقديرا لجهود فرق العمل والشركاء الاستراتيجيين الذين أسهموا في تحويل الرؤى والتوجهات إلى نتائج وإنجازات قابلة للقياس، ونؤمن في هيئة تنمية المجتمع بأن الاستثمار في الإنسان هو المحرك الأساسي للتنمية المستدامة لذلك نواصل تطوير خدمات ومبادرات نوعية تعزز المشاركة المجتمعية وتمكن مختلف فئات المجتمع وترتقي بجودة الحياة بما ينسجم مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" الرامية إلى بناء مجتمع أكثر تلاحماً وتمكيناً وازدهاراً.

وتوجت الهيئة بفئة العمل التطوعي والإنساني ضمن جائزة "أفكار الإمارات 2025" في دورتها الثانية عشرة عن مبادرة "نشر ثقافة التطوع – روح التطوع" تقديراً لدورها في ترسيخ ثقافة التطوع المؤسسي والمنظم وتعزيز قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية من خلال التوعية والإعلام والتحول الرقمي والشراكات المجتمعية.

وحققت المبادرة نتائج بارزة خلال عام 2025 حيث تجاوزت ساعات العمل التطوعي 2.29 مليون ساعة فيما بلغ عدد المتطوعين المسجلين أكثر من 66 ألف متطوع وتم توفير ما يزيد على 6 آلاف فرصة تطوعية ما أسهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وتعزيز مساهمة الأفراد في خدمة المجتمع.

وفي مجال رعاية وتمكين أصحاب الهمم حصدت الهيئة جائزة "الأفكار العربية الدولية 2025" في دورتها الثامنة عشرة عن "البرنامج المتكامل للتدخل المبكر لأصحاب الهمم" والذي يقدم نموذجاً متكاملاً للخدمات التأهيلية والتنموية المبكرة ويسهم في تعزيز فرص الدمج والتمكين وتحسين جودة الحياة للأطفال وأسرهم من خلال تدخلات متخصصة وشاملة.

كما فازت الهيئة بفئة منظمات تمكين المرأة ضمن جائزة الإمارات للسيدات 2025 في دورتها الحادية والعشرين تقديراً لجهودها في تعزيز مشاركة المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار وترسيخ بيئة عمل داعمة تقوم على تكافؤ الفرص والتوازن المهني. وتشكل المرأة اليوم نحو 64 بالمئة من القيادات في الهيئة بما يشمل 15 مديرة من أصل 25 مديرا بنسبة 60 بالمئة و34 رئيسة قسم من أصل 50 بنسبة 68 بالمئة إلى جانب تطبيق سياسات عمل مرنة وتنفيذ برامج متخصصة تدعم التطور المهني والقيادي للموظفات.

وعلى صعيد التميز الفردي شهدت الجوائز فوز عائشة البنا من "مركز صون للرعاية والتأهيل" التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي بفئة "الموظفة الشابة" تقديراً لإسهاماتها المتميزة في مجال تأهيل ودمج الأحداث وأسهمت في تحقيق نسبة نجاح بلغت 100 بالمئة في خفض معدل العودة من خلال تطوير خمسة برامج تأهيلية متخصصة شملت أكثر من 300 ساعة تدريبية لتعديل السلوك وتعزيز الاندماج المجتمعي إلى جانب إعداد الأدلة التشغيلية للعمل وتسجيل ثلاث مصنفات فكرية والمشاركة في أكثر من 200 ساعة عمل تطوعي.

وتعكس هذه الجوائز نجاح هيئة تنمية المجتمع في تطوير مبادرات وبرامج مؤسسية مبتكرة تحقق أثراً اجتماعياً مستداماً وتسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين الأفراد والأسر بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويعزز جودة الحياة في إمارة دبي.