مجموعة تدوير تدعو لتعزيز الاستثمار في الشباب

أبوظبي في 11 يونيو/ وام / أكد مسؤولون ومتحدثون مشاركون في النسخة الثانية من “ملتقى الشباب”، الذي نظمه مجلس شباب مجموعة تدوير بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، أهمية الاستثمار في الكفاءات الشابة وتعزيز جاهزية المؤسسات لمواجهة التحديات والأزمات المستقبلية، مشددين على الدور المحوري للشباب في دعم استدامة الأعمال وصناعة الحلول المبتكرة.

وأكدت الدكتورة ريم الكندي، رئيس قسم التوعية العامة في مجموعة تدوير، أهمية إشراك الشباب في الحوارات الوطنية التي تسهم في تعزيز الوعي وبناء القدرات القيادية، مشيرة إلى أن جلسات ملتقى الشباب شكلت منصة لتبادل الخبرات والمعارف بين أعضاء مجالس الشباب من مختلف الجهات في إمارة أبوظبي.

وقالت إن المشاركين استعرضوا رؤاهم وتجاربهم في التعامل مع الأزمات، وسلطوا الضوء على أهمية الوعي والمعرفة في دعم اتخاذ القرار والتعامل مع التحديات المختلفة، إلى جانب إبراز دور الشباب في استيعاب التوجيهات الوطنية وترجمتها إلى ممارسات إيجابية تخدم المجتمع.

وأضافت أن حكومة دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتمكين الشباب وإعدادهم لقيادة المستقبل، من خلال تزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة وتعزيز مشاركتهم في مختلف القطاعات، بما يسهم في ترسيخ مكانتهم كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة وبناء مستقبل الدولة.

وأكدت شما الرميثي، رئيس مجلس شباب مجموعة تدوير، أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في صياغة المبادرات والمشاريع التي تخدم المجتمع وتدعم توجهات دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة، مشيرة إلى أن مجالس الشباب تمثل منصة فاعلة لتحويل أفكار الشباب وطموحاتهم إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ.

وقالت إن “ملتقى الشباب” يوفر فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتعلم من التجارب المختلفة، إلى جانب تعزيز التعاون بين الشباب وتوظيف طاقاتهم وقدراتهم في ابتكار حلول وأفكار جديدة تسهم في مواجهة التحديات المستقبلية.

وأضافت أن الملتقى يسهم في الخروج بمخرجات وأفكار نوعية يمكن البناء عليها لتطوير مبادرات ومشاريع مستقبلية يقودها الشباب، بما يعزز الاستدامة ويرسخ ثقافة الابتكار في المجتمع، مؤكدة أن الاستثمار في طاقات الشباب يعد ركيزة أساسية لإحداث أثر إيجابي ومستدام ينعكس على المجتمع والأجيال القادمة.