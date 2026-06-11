شرطة الشارقة تحصد جائزتين ضمن جوائز مجموعة دبي للجودة

الشارقة في 11 يونيو/ وام / حصدت القيادة العامة لشرطة الشارقة جائزتين ضمن جوائز مجموعة دبي للجودة تمثلت الأولى في فوز مشروع "مواساة" بجائزة "أفكار الإمارات" لفئة تصفير البيروقراطية ضمن الفئة المؤسسية فيما توجت المقدم الدكتورة أمينة يوسف النقبي بجائزة "الإمارات للسيدات" عن فئة الموظفة المتميزة في إنجاز يعكس نجاح شرطة الشارقة في ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز بيئة عمل محفزة للإبداع وتمكين الكفاءات الوطنية بما يسهم في تطوير خدمات ومبادرات نوعية ذات أثر مستدام في المجتمع.

وتعد جوائز مجموعة دبي للجودة من أبرز الجوائز المتخصصة في مجالات التميز المؤسسي والجودة والابتكار على مستوى الدولة والمنطقة وتهدف إلى نشر ثقافة التميز والاستدامة وتحفيز المؤسسات والأفراد على تبني أفضل الممارسات الإدارية والابتكارية بما يعزز التنافسية المؤسسية ويرسخ مفاهيم الجودة والابتكار.

وجاء فوز مشروع "مواساة" تتويجاً لجهود القيادة العامة لشرطة الشارقة في تطوير خدمات حكومية أكثر مرونة وإنسانية إذ يهدف إلى التخفيف من الأعباء الإدارية والنفسية والمالية على ذوي المتوفين عبر منظومة متكاملة تربط الجهات المعنية وتيسر الإجراءات وقد طور المشروع بالشراكة مع 14 جهة بما يواكب مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية ويعزز جودة الحياة.

وأكد العميد الدكتور طارق جاسم المدفع نائب المدير العام للإدارة العامة لوقاية وحماية المجتمع أن هذا الإنجاز يعكس مستوى النضج المؤسسي الذي وصلت إليه القيادة العامة لشرطة الشارقة في مجالات الابتكار وتطوير الخدمات الحكومية ويجسد ثمرة الدعم المستمر الذي توليه حكومة الشارقة لترسيخ ثقافة التميز والابتكار في مختلف القطاعات من خلال برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل الذي يهدف إلى تقديم تجربة متعامل متكاملة محورها الإنسان وإسعاد المتعاملين تحت إشراف مباشر من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وأعرب عن فخره بهذا الإنجاز الذي يعكس نجاح شرطة الشارقة في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مبادرات ذات أثر ملموس في المجتمع ويبرز أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية والشراكات الفاعلة مشيداً بجهود فرق العمل والشركاء الاستراتيجيين الذين أسهموا في تحقيق هذا التميز مشيراً إلى أن هذا الفوز يشكل حافزاً لمواصلة مسيرة التطوير والابتكار وتعزيز مكانة شرطة الشارقة كنموذج رائد في التميز الحكومي.

وأكدت المقدم الدكتورة أمينة يوسف النقبي أن الجائزة تمثل تقديراً لكل امرأة إماراتية تسهم بعطائها وجهودها في خدمة الوطن وتعكس الثقة التي توليها المؤسسات الوطنية للكفاءات الإماراتية في ظل ما تحظى به المرأة من دعم وتمكين مستمرين من القيادة الرشيدة مشيرةً إلى أن بيئة العمل المحفزة على الابتكار والتميز قادرة على صناعة قصص نجاح ملهمة وأن هذا الإنجاز يُعد امتداداً لمسيرة شرطة الشارقة في الريادة المؤسسية وخدمة المجتمع.