الأمم المتحدة تدعو إلى العودة الكاملة لوقف إطلاق النار وتحذر من اتساع الصراع في المنطقة

نيويورك في 11 يونيو/ وام / أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء استمرار التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الهجمات المتبادلة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وأيضا الإعتداءات التي قامت بها إيران ضد الدول المجاورة في منطقة الخليج وخارجها رغم أنها لا تعد أطرافا في النزاع الجاري.

وشدد الأمين العام، في بيان وزعه المتحدث الرسمي بإسمه، اليوم، على دعوة جميع الأطراف للعودة إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار وتجنب أي خطوات من شأنها التسبب في مزيد من التدهور.

وحذر من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى استئناف كامل للنزاع، بما يترتب عليه من تداعيات غير متوقعة على المنطقة والعالم، ولا سيما على الدول الأكثر هشاشة.

وأكد غوتيريش ضرورة احترام حقوق وحريات الملاحة البحرية وفقا للقانون الدولي، مشددا على أهمية التزام جميع الأطراف بواجباتها بموجب القانون الدولي واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين.

كما شدد الأمين العام على أن الحوار الحقيقي والمفاوضات يمثلان السبيل الوحيد للمضي قدما نحو حل الأزمة الراهنة، داعيا الولايات المتحدة وإيران إلى مضاعفة جهودهما للتوصل إلى اتفاق سلمي وشامل ودائم يعزز السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

-نيو-سر-.