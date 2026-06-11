انطلاق مراسم افتتاح كأس العالم 2026 بعروض فنية وموسيقية

مكسيكو سيتي في 11 يونيو/ وام / أقيمت الليلة في العاصمة المكسيكية "مكسيكو سيتي" فعاليات حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها المكسيك إلى جانب كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وانطلق الحفل الافتتاحي على أرضية ملعب "استاد أزتيكا" في مكسيكو سيتي، بمشاركة نخبة من الفنانين المحليين والعالميين، أبرزهم الكولومبية شاكيرا والنيجيري بورنا بوي، وسط حضور تجاوز 80 ألف متفرج، واستمر لمدة 20 دقيقة.

وتعاقبت على الحفل العديد من الفرق الموسيقية والفنية، إلى جانب عروض ولوحات فنية مستوحاة من التراث المكسيكي.

وانطلقت عقب الحفل المباراة الافتتاحية التي تجمع بين المكسيك وجنوب أفريقيا، وذلك بعد أداء الإيطالي أندريا بوتشيلي للنشيد الرسمي للبطولة بعنوان " دي ان ايه".