الرئيس الأمريكي يلغي الضربات الجوية ضد إيران ويعلن التوصل إلى اتفاق

واشنطن في 11 يونيو/ وام / ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات التي كانت مقررة ضد إيران الليلة معلنا أن اتفاقا تم التوصل إليه من دون تقديم تفاصيل.

وقال الرئيس ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" : استناداً إلى حقيقة أن المناقشات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد رفعت إلى أعلى مستوى في القيادة الإيرانية وتمت الموافقة عليها فقد قمت بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء الضربات وأعمال القصف المقررة ضد إيران هذا المساء.

وأضاف أن الحصار البحري سيبقى ساري المفعول بكامل القوة والتأثير حتى يتم الانتهاء من هذه الصفقة وسيتم الإعلان عن موعد ومكان التوقيع قريبا.

-خلا-.