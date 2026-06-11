"هيئة الطيران المدني" تحتج لدى "إيكاو" بعد هجوم إيراني أصاب مطار الكويت وتسبب في إصابات

الكويت في 11 يونيو/ وام / أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية أنها بعثت رسالة احتجاج رسمية ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" بشأن استمرار الهجمات الإيرانية العدوانية على مطار الكويت الدولي حيث تم استهداف رادار المطار صباح اليوم مما ترتب عليه آثار جسيمة متعلقة بسلامة وأمن عمليات الطيران المدني.

وقالت الهيئة في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية إن هذه الاعتداءات أسفرت عن وقوع إصابات بشرية وأضرار وخسائر مادية جسيمة طالت مرافق وتجهيزات الرادار والمعدات المرتبطة بإدارة الحركة الجوية.

وأوضحت أن ذلك استدعى اتخاذ إجراءات احترازية وتشغيلية عاجلة شملت وقفا جزئيا للملاحة الجوية في الكويت لفترة محدودة حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني قبل إعادة الحركة الجوية إلى وضعها الطبيعي وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة.

وذكرت أن الرسالة أوضحت أن استمرار استهداف مرافق الطيران المدني والبنى التحتية المخصصة لخدمة الملاحة الجوية يمثل انتهاكا جسيما لأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي "اتفاقية شيكاغو لعام 1944" وللقواعد والمبادئ الدولية ذات الصلة بأمن وسلامة الطيران المدني الدولي ويعرض سلامة المسافرين والطواقم الجوية والعاملين في هذا القطاع الحيوي للخطر.

ودعت الهيئة منظمة الطيران المدني الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار اختصاصاتها وتوثيق هذه الانتهاكات والنظر في تداعياتها الخطيرة على أمن وسلامة الملاحة الجوية الإقليمية والدولية.

وشددت على احتفاظ دولة الكويت بكافة حقوقها القانونية الناشئة عن هذه الاعتداءات وحقها في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة وفقا لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

-خلا-.