تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك.. نهيان بن مبارك يشهد حفل تخريج الدفعة السادسة من طلاب أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين

أبوظبي في 11 يونيو/ وام / تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الفخرية لأكاديمية الشيخ زايد الخاصة، نظمت أكاديميات الشيخ زايد الخاصة في أبوظبي حفلي تخريج طلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025 - 2026.

واحتفت أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات، في 10 يونيو، بتخريج الدفعة الثالثة والعشرين من طالباتها، والبالغ عددهن 97 خريجة، فيما احتفت أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين، في 11 يونيو، بتخريج الدفعة السادسة من طلابها، والبالغ عددهم 94 خريجاً.

وشهد حفل تخريج طلاب أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين، الذي أقيم في مقر الأكاديمية في أبوظبي، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش ، وعدد من المسؤولين وأولياء الأمور.

وألقى الخريج عبدالله وليد محمد عبدالله الجسمي كلمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك نيابةً عنها خلال الحفل، وجاء فيها: يسرني أن أشارككم اليوم فرحة هذه المناسبة العزيزة، وأن أبارك لكم تخرجكم من أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين، بعد سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة.

وأضافت سموها: ويأتي هذا التخرج في عام الأسرة، ليؤكد أن ما يصل إليه أبناء الوطن من نجاح وتميز يبدأ من أسرة غرست القيم، وربّت على الانتماء وتحمل المسؤولية، وآمنت بأن العلم هو الطريق الأسمى لخدمة الوطن ورفعته.

وأكدت سموها: أبنائي الخريجون، إن الوطن يعقد عليكم الآمال، وينتظر منكم أن تكونوا قدوة في أخلاقكم، مخلصين في عملكم، متمسكين بهويتكم الوطنية وقيمكم الأصيلة، وأن تكونوا دائماً على قدر المسؤولية في خدمة وطنكم ورفعة شأنه.

وباركت سموها للخريجين هذا الإنجاز، ولأسرهم التي شاركتهم رحلة الجد والنجاح، وتوجهت بالشكر إلى الهيئتين التعليمية والإدارية في الأكاديمية على جهودهم المخلصة في إعداد جيل نفخر به ونعتز بعطائه.

وقال دارين نيكولاس، مدير أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين، في كلمة خلال حفل تخريج الطلاب: يُسعدنا أن نلتقي اليوم لنحتفي بإنجازات نفخر بها جميعاً، وفي الوقت ذاته ندرك أنّ كل إنجاز يحمل في طياته مسؤولية أكبر.

وأضاف: أيها الخريجون الأعزاء، تغادرون أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين، وأنتم لا تحملون شهادة أكاديمية فحسب، بل تحملون أمانة وثقة غالية. ثقة أودعتها فيكم أسركم، ومدرستكم، ووطنكم الذي يؤمن بكم ويستثمر فيكم إيماناً بقدراتكم.

وأشار إلى أن التعليم في الأكاديمية لم يكن يوماً محصوراً في الاختبارات أو وجهات الالتحاق بالجامعات، بل كان مسيرة متكاملة لبناء الإنسان، وبناء الشخصية، وترسيخ الهوية، وإعداد القادة.

وقال نيكولاس مخاطباً الخريجين: أنتم اليوم على أعتاب مرحلة جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة تتبوّأ مكانة عالمية رائدة في مجالات الابتكار والاستدامة، واستكشاف الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والدبلوماسية. أمامكم فرص استثنائية غير مسبوقة، لكنّها تقترن بتوقعات عالية ومسؤوليات أعظم؛ فالمعرفة مسؤولية، والنجاح التزام، والقيادة أمانة.

من جانب آخر، شهدت أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات حفل تخريج الدفعة الثالثة والعشرين من طالبات الصف الثاني عشر، بحضور عدد من المسؤولات وأهالي الخريجات.

وألقت الدكتورة إيما ميرفا، مديرة أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات، كلمة خلال حفل تخريج الطالبات قالت فيها: يسعدني أن أرحب بكم في حفل تخريج دفعة عام 2026. ويطيب لنا هذا اليوم أن نحتفي بجيل متميز من الشابات اللواتي أثبتن، بما تحلين به من صبر وعطاء وتميّز، قدرتهن على الوصول إلى محطة مهمة في مسيرتهن التعليمية والحياتية.

وأضافت: وانطلاقاً من شعار دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا العام، عام الأسرة، نتوقف عند حقيقة راسخة تقف خلف كل قصة نجاح، وهي قوة الأسرة ودورها المحوري. ففي أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات، لا تمثل الأسرة مجرد مفهوم، بل هي قيمة نعيشها يومياً في مجتمع يقوم على الترابط والانتماء والرعاية والهدف المشترك.

وقالت الدكتورة ميرفا: نحن نفخر في أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات بأننا أسرة متنوعة تضم نخبة من الشابات الواعدات اللواتي يمثلن مستقبل دولة الإمارات. فمن بينكن من ستصبحن قيادية مستقبلية، أو سياسية، أو إعلامية، أو مطورة في مجال الذكاء الاصطناعي، أو مهندسة، أو باحثة، أو رائدة في مختلف الميادين. ولم يقتصر دوركن على التعلم داخل المدرسة فحسب، بل كنتن جزءاً أصيلاً من روح هذا المجتمع المدرسي وقوته.

وأكدت أن النجاح لا يُبنى بمفرده، وأن خلف كل إنجاز منظومة متكاملة من الدعم تضم الأسرة والمعلمات والزميلات، ممن قدمن للخريجات التوجيه والتشجيع وآمنّ بقدراتهن.

وقامت إدارتا الأكاديميتين في ختام الحفلين بتكريم الخريجين والخريجات، احتفاءً بما حققوه من تميز خلال مسيرتهم التعليمية، وبما يعكس التزام أكاديميات الشيخ زايد الخاصة بدعم الطلبة والطالبات وإعدادهم لمراحلهم المستقبلية.

يُذكر أن أكاديميات الشيخ زايد الخاصة تُعد من المدارس العريقة في إمارة أبوظبي، حيث حازت على تصنيف "مدارس متميزة" ضمن إطار تقييم المدارس المعتمد من دائرة التعليم والمعرفة، كما صُنفت "مدارس متميزة" في علامة الهوية الوطنية. والأكاديميتان معتمدتان دولياً من قبل مجلس اعتماد المدارس الدولية "CIS" ورابطة نيو إنجلاند للمدارس والكليات "NEASC"، كما حصلتا على وسام "مدارس أبل المتميزة"، تقديراً لتميزهما في توظيف التكنولوجيا والابتكار في التعليم.