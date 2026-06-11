تعاون بين "المدينة الإعلامية" و"الفجيرة للمغامرات" لتعزيز مكانة الإمارة عالمياً

الفجيرة في 11 يونيو/ وام / استعرضت مدينة الفجيرة للإبداع "المدينة الإعلامية" ومركز الفجيرة للمغامرات سبل تطوير شراكات مستقبلية مشتركة تدعم المبادرات الإبداعية والإعلامية والسياحية، بما يسهم في إبراز المقومات النوعية للإمارة وفتح آفاق جديدة للتعاون المؤسسي والتكامل بين الجانبين.

وأعرب سعادة سالم مرشود الحفيتي، مدير مدينة الفجيرة للإبداع خلال لقائه عمرو زين الدين، مدير مركز الفجيرة للمغامرات عن تطلعه لبناء شراكة مثمرة تسهم في ترسيخ حضور الفجيرة كوجهة عالمية تجمع بين الإبداع، والسياحة، والمغامرات.

وقام مدير مركز الفجيرة للمغامرات بجولة اطلع خلالها على مرافق المدينة الإعلامية والخدمات المتنوعة التي تقدمها.

وأكد الحفيتي حرص مدينة الفجيرة للإبداع على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الفاعلة في الإمارة لدعم الابتكار والمشاريع المشتركة.