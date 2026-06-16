أبوظبي للصحة العامة: اعتماد المختبر المرجعي شهادة ثقة دولية بريادة الإمارة الصحية

أبوظبي في 16 يونيو /وام/ أكد سعادة الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، أن اعتماد المختبر المرجعي للأمراض المعدية في أبوظبي ضمن الشبكة العالمية لمختبرات منظمة الصحة العالمية لترصّد الحصبة والحصبة الألمانية، يُجسد شهادة ثقة دولية رفيعة وتتويجاً للرؤية الاستباقية للإمارة في مجال الصحة العامة، ويعكس ريادتها في بناء منظومة صحية ذكية تستبق المخاطر، وتعزز الوقاية، وترسخ الأمن الصحي، وتصون سلامة المجتمع.

وأوضح السويدي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن هذا الاعتماد يشكل محطة مفصلية في مسيرة أبوظبي الصحية، إذ يمثل تقديراً دولياً لما حققته الإمارة من تقدم في مجالات الترصد الصحي، والتشخيص الدقيق، وسرعة الاستجابة، ويؤكد نجاح رؤيتها في تأسيس منظومة صحية مستقبلية ترتكز على الاستباقية، والاستفادة من البيانات، والتكامل المؤسسي، بما يعزز جاهزيتها للتعامل بكفاءة مع المخاطر الصحية والطوارئ.

وأكد أن هذا الإنجاز ينعكس مباشرة على المجتمع وسكان الإمارة عبر منظومة متواصلة لرصد المخاطر الصحية، وتسريع تأكيد الحالات، وتمكين الاستجابة المنسقة عند الحاجة، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار وتوجيه الموارد بكفاءة، مشدداً على أن غايتها الأساسية حماية الإنسان، وتعزيز طمأنينة المجتمع، وضمان استمرارية الحياة الطبيعية بثقة واطمئنان.

وأضاف أن المختبر المرجعي يمثل جزءاً محورياً من المنظومة الصحية الذكية والمترابطة في أبوظبي، حيث تسهم البيانات المخبرية في دعم الترصد المبكر، وتمكين سرعة اتخاذ القرار، وتعزيز الجاهزية والاستجابة المنسقة عبر التكامل مع الجهات المعنية ومركز العمليات الطبية الموحد، بما يرفع من قدرة المنظومة الصحية على التعامل السريع والفعال مع مختلف المستجدات الصحية.

وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، أوضح أن الجهود ستتواصل لتعزيز الاستثمار في منظومة صحية أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل، ترتكز على الابتكار، والوقاية، والشراكات الفاعلة، بما يدعم ترسيخ مكانة أبوظبي نموذجاً عالمياً في الصحة العامة والجاهزية والاستجابة في مختلف الظروف.