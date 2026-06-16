بلدية دبا وجامعة الفجيرة تعززان التعاون في مجالات التدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع

الفجيرة في 16 يونيو/وام/ وقّعت بلدية دبا وجامعة الفجيرة مذكرة تفاهم لتعزيز أوجه التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والبحث العلمي وخدمة المجتمع، بما يدعم تبادل الخبرات والمعرفة، ويسهم في إعداد الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب من اكتساب المهارات العملية والمعرفية التي تواكب متطلبات المستقبل.

وقّع المذكرة سعادة المهندس حسن سالم اليماحي، مدير عام بلدية دبا، وسعادة الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، وذلك انطلاقاً من الرؤية المشتركة للطرفين لبناء شراكات استراتيجية فاعلة بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية، بما يعززالتنمية المجتمعية ويدعم مسيرة التطوير في إمارة الفجيرة.

وأكد الجانبان أن المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود والاستفادة من الإمكانات والخبرات المشتركة، بما يعزز التكامل بين القطاعين الحكومي والأكاديمي، ويدعم تطوير المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تشمل المذكرة التعاون في مجالات التدريب الميداني لطلبة الجامعة، وتنفيذ البرامج التدريبية والدورات المهنية وورش العمل المتخصصة، إلى جانب إعداد الدراسات والأبحاث التطبيقية ذات الاهتمام المشترك، وتنظيم المبادرات والفعاليات المجتمعية التي تسهم في تطوير الخدمات وتعزيز جودة الحياة.

وقال سعادة المهندس حسن سالم اليماحي إن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص بلدية دبا على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة، والاستثمار الأمثل في الكوادر الوطنية الشابة، مؤكداً أن المذكرة ستسهم في توفير فرص تدريبية نوعية وتطوير حلول مبتكرة تدعم خطة الفجيرة ٢٠٢٨.

من جانبه، أكد سعادة الدكتور سليمان الجاسم حرص جامعة الفجيرة على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الحكومية باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز دور التعليم العالي في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية.

وقال إن دور الجامعات اليوم يتجاوز حدود قاعات الدراسة ليشمل الإسهام في صناعة المعرفة وتقديم الحلول العلمية للتحديات التنموية، مشيراً إلى أن هذه المذكرة ستفتح آفاقاً واسعة أمام الطلبة للتفاعل مع بيئات العمل الواقعية وتطبيق معارفهم الأكاديمية من خلال برامج تدريبية ومشاريع بحثية تسهم في إيجاد حلول مبتكرة وتدعم تطلعات الإمارة نحو المستقبل.