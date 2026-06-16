وزيرة خارجية بنين تستقبل سفير الإمارات بمناسبة انتهاء فترة عمله

بورتو نوفو في 16 يونيو/وام/ استقبلت معالي كورين أموري برونيه وزيرة خارجية جمهورية بنين، سعادة محمد سعيد الكعبي سفير دولة الإمارات لدى بنين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بحضور عدد من الوزراء، وأصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى بنين، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب كبار مسؤولي ومديري الإدارات بوزارة الشؤون الخارجية.

ونقل سعادته إلى معاليها تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب جمهورية بنين الصديقة بدوام التقدم والازدهار.

من جانبها حملت معاليها سعادة السفير تحياتها إلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وتمنياتها لحكومة وشعب دولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار.

وأشادت معاليها بالدور الذي اضطلع به سعادة السفير في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية بنين، وما شهدته العلاقات الثنائية خلال فترة عمله من تطور ملحوظ في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

من جانبه، أعرب سعادة السفير عن بالغ شكره وتقديره لحكومة جمهورية بنين على ما حظي به من تعاون طوال فترة عمله، مؤكداً حرص دولة الإمارات على توطيد علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين.