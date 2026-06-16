ختام منافسات كأس الإمارات للسباحة بمشاركة 10 أندية

الشارقة في 16 يونيو/ وام/ اختتم اتحاد الإمارات للرياضات المائية منافسات بطولة كأس الإمارات للسباحة، التي أقيمت في مسبح نادي المدام بالشارقة، بمشاركة 10 أندية في مختلف الفئات العمرية.

وتصدر نادي الوصل منافسات فئة العمومي، وحل نادي الفجيرة في المركز الثاني، فيما جاء نادي أبوظبي للرياضات المائية ثالثاً.

وفي منافسات كأس الناشئين، أحرز نادي الفجيرة المركز الأول، تلاه نادي الوصل في المركز الثاني، ثم نادي أبوظبي للرياضات المائية في المركز الثالث.

وفي فئة 10 سنوات، تصدر نادي الفجيرة الترتيب، وجاء نادي الوصل ثانياً، ثم نادي أبوظبي ثالثاً.

وعلى مستوى الإنجازات الفردية، توج حسين شوقي، سباح نادي أبوظبي للرياضات المائية، بكأس أفضل سباح وصاحب أفضل رقم في منافسات العمومي.

في حين تألق خليفة الكتبي، سباح نادي أبوظبي للرياضات المائية في فئة الأشبال (10 سنوات)، بإحرازه كأس أفضل سباح وكأس أفضل رقم في البطولة، إضافة إلى تسجيل رقم قياسي جديد لدولة الإمارات في سباق 100 متر ظهراً، ورقم قياسي وطني جديد في سباق 200 متر حرة.