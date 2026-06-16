"دبي لكرة السلة" يحتفي بتتويجه بطلا للدوري الأدرياتيكي

دبي في 16 يونيو /وام/ احتفى نادي دبي لكرة السلة اليوم بتتويجه بطلاً لرابطة الدوري الأدرياتيكي، خلال مراسم احتفالية أقيمت في “كوكاكولا أرينا” بدبي، بحضور نجوم الفريق والجهاز الفني ومسؤولي النادي، يتقدمهم عبدالله النابودة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة النادي، إلى جانب عدد من المسؤولين بمجال الرياضة.

شهدت الاحتفالية تكريم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والمساهمين في تحقيق الإنجاز مع تواجد كأس البطولة التي توج بها الفريق، في إنجاز استثنائي تحقق خلال الموسم الثاني فقط من مسيرته.

وبات دبي لكرة السلة أول فريق يمثل دبي ودولة الإمارات يحرز لقب بطولة دولية كبرى في كرة السلة، مواصلاً ترسيخ مكانته كأحد أبرز المشاريع الرياضية الناجحة في المنطقة.

وأكد عبدالله النابودة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي دبي لكرة السلة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن التتويج بلقب الدوري الأدرياتيكي يمثل إنجازاً تاريخياً للرياضة الإماراتية، ويعكس الطموحات الكبيرة للمشروع الذي انطلق قبل موسمين فقط.

وقال إن الفريق بلغ المباراة النهائية في موسمه الأول، قبل أن ينجح في إحراز اللقب خلال موسمه الثاني، مشيداً بالجهود التي بذلها اللاعبون والجهازان الفني والإداري لتحقيق هذا النجاح.

وأضاف أن طموحات النادي لا تتوقف عند هذا الإنجاز، بل تمتد إلى المنافسة بقوة في بطولة اليوروليغ خلال الموسم المقبل، معرباً عن أمله في أن يكون الفريق ضمن الفرق الأربعة المتأهلة إلى الأدوار النهائية التي تستضيفها أبوظبي خلال المواسم الأربعة المقبلة.

وأشاد النابودة بروح العمل الجماعي داخل النادي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل للحفاظ على مسار النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات القارية والدولية ولفت إلى أن الفريق سيشهد تدعيماً قوياً على مختلف الأصعدة، سواء فيما يتعلق باللاعبين أو الجهاز الفني.

من جانبه، توجه ديان كامينياشيفيتش، المؤسس المشارك للنادي والرئيس التنفيذي والمدير العام، بالشكر إلى الرعاة والشركاء والجماهير التي ساندت الفريق طوال الموسم، مؤكداً أن التتويج جاء بعد موسم طويل حافل بالتحديات.

وقال إن الفريق نجح في تجاوز العديد من المحطات الصعبة وتحقيق الهدف المنشود بإهداء اللقب إلى دبي، معتبراً أن الإنجاز يمثل لحظة تاريخية ومصدر فخر لجميع منتسبي النادي.

وأضاف أن النجاح تحقق بفضل تكاتف جميع عناصر المنظومة، موجهاً الشكر إلى مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين وكافة العاملين بالنادي على جهودهم في تحقيق هذا الإنجاز.

بدوره، أعرب المدرب السلوفيني ألكسندر سيكوليتش عن تقديره للجماهير التي ساندت الفريق طوال الموسم، مؤكداً أن دعمها كان أحد العوامل الرئيسية في التتويج باللقب.

وقال إن الأجواء التي صنعتها الجماهير منحت اللاعبين والجهاز الفني دفعة معنوية كبيرة خلال مشوار البطولة، وأسهمت في تعزيز الثقة والقدرة على تجاوز التحديات حتى الوصول إلى منصة التتويج.

وأضاف أن الإنجاز جاء ثمرة العمل الجماعي والالتزام الكبير من جميع أفراد الفريق، مشيداً بالروح القتالية للاعبين والجهود التي بذلتها الأجهزة الفنية والإدارية طوال الموسم.

من جانبهم، أجمع اللاعبون على أهمية الدور الذي لعبته الجماهير في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

وأكد أليكسا أفراموفيتش أن الدعم الجماهيري تطور بصورة لافتة منذ انطلاق المشروع، مشيراً إلى أن الحضور الجماهيري الكبير في المباريات يعكس الشعبية المتنامية للفريق والمكانة التي بات يحتلها في المشهد الرياضي المحلي.

وقال إن الجماهير كانت حاضرة منذ البداية وأسهمت في تعزيز ثقة اللاعبين وتحفيزهم على تحقيق النتائج الإيجابية، موجهاً الشكر إلى جميع المشجعين على دعمهم المتواصل.

من جهته، وصف دزانان موسى التتويج بأنه لحظة استثنائية ستبقى راسخة في ذاكرة جميع أفراد الفريق، مشيراً إلى أن أجواء الاحتفال عقب حسم اللقب عكست حجم العمل والجهد المبذولين طوال الموسم.

وأكد أن اللاعبين قدموا أقصى ما لديهم لإسعاد الجماهير، مشيداً بالحفاوة والدعم اللذين وجدهما منذ انضمامه إلى الفريق، وأكد مواصلة العمل من أجل تحقيق المزيد من البطولات خلال المواسم المقبلة.