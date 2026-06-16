اختتام بطولة الشطرنج السريع بنادي العين وتتويج الفائزين

أبوظبي في 16 يونيو/وام/ اختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية أمس منافسات بطولة العين شيري بلوسوم للشطرنج السريع 2026، وسط مشاركة مميزة ومنافسات قوية عكست المستوى الفني المتطور للاعبين واللاعبات من مختلف الفئات العمرية، في أجواء تنافسية اتسمت بالحماس والندية على مدار جولات البطولة.

تأتي البطولة ضمن سلسلة البطولات التي ينظمها النادي على مدار العام، في إطار جهوده الرامية إلى نشر ثقافة الشطرنج، واكتشاف المواهب الواعدة، وتوفير بيئة تنافسية تسهم في تطوير مهارات اللاعبين وصقل قدراتهم الفنية.

وفي ختام البطولة، قام عبدالرزاق عبدالرحمن إبراهيم من إدارة التسويق وتطوير الأعمال بنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بتتويج الفائزين، مشيداً بالمستويات الفنية التي شهدتها المنافسات والروح الرياضية التي تحلى بها المشاركون.

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز أحمد محمد سعيد بالمركز الأول، فيما جاء خليفة طلال البلوشي في المركز الثاني، وحل محمد يامن في المركز الثالث.

وفي الجوائز الخاصة، حصل أحمد يونس على جائزة أفضل لاعب ، فيما نالت شيخة المريخي جائزة أفضل لاعبة.

وعلى مستوى الفئات السنية، توج إيفان ماثيو بجائزة أفضل لاعب تحت 14 سنة، فيما حصلت تالين عسليه على جائزة أفضل لاعبة تحت 14 سنة.

وفي فئة تحت 12 سنة، نال زايد العلي جائزة أفضل لاعب، بينما حصلت مريم الكندي على جائزة أفضل لاعبة.

وفي فئة تحت 10 سنوات، توج أهيان حسيب بجائزة أفضل لاعب، فيما نالت العنود النعيمي جائزة أفضل لاعبة.

وفي فئة تحت 8 سنوات، حصل حمدان الزعابي على جائزة أفضل لاعب، بينما توجت أسماء عسليه بجائزة أفضل لاعبة.