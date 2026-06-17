رئيس مدغشقر يمنح اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي وسام الضابط الأكبر تقديراً لجهوده

أنتاناناريفو – مدغشقر في 17 يونيو/ وام / منح فخامة الرئيس مايكل راندريانيرينا، رئيس جمهورية مدغشقر، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" للفترة 2021 – 2025، وسام الضابط الأكبر من الدرجة الرفيعة في الوسام الوطني لجمهورية مدغشقر، وذلك تقديراً لقيادته النموذجية وإسهاماته البارزة في تعزيز الأمن العالمي وتطوير منظومة التعاون الشرطي الدولي.

وجرى تقليد الوسام خلال مراسم رسمية بحضور عدد من كبار المسؤولين والشخصيات الرسمية، حيث أشاد فخامة رئيس جمهورية مدغشقر بالدور المحوري الذي اضطلع به اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي في دعم العمل الشرطي متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكات الأمنية الدولية، وترسيخ نهج التعاون والتضامن بين أجهزة إنفاذ القانون حول العالم لمواجهة التحديات الأمنية المتنامية.

ويُعد هذا الوسام من أرفع الأوسمة الوطنية في جمهورية مدغشقر، ويمنح للشخصيات التي قدمت إسهامات استثنائية في خدمة الأمن والاستقرار وتعزيز العلاقات والتعاون الدولي.

وخلال فترة رئاسته للإنتربول، شهدت المنظمة إطلاق وتطوير العديد من المبادرات الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز قدرات أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء، وتوسيع نطاق تبادل المعلومات الشرطية، ودعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر، والجرائم المالية، والإرهاب، بما أسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وبهذه المناسبة، أعرب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي عن بالغ شكره وامتنانه لفخامة الرئيس مايكل راندريانيرينا وحكومة وشعب جمهورية مدغشقر على هذا التكريم الرفيع، مؤكداً أن هذا الوسام يمثل تقديراً للجهود الجماعية التي تبذلها أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء العالم من أجل حماية المجتمعات وتعزيز الأمن والاستقرار.

كما رفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة للدولة على ما أولته من دعم وتمكين وثقة، وما وفرته من بيئة مؤسسية رائدة مكّنته من الإسهام بفاعلية في تطوير العمل الشرطي والأمني على المستويين الوطني والدولي.

وأكد أن ما حققه من إنجازات وما ناله من تقدير دولي هو ثمرة لرؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات واستثمارها المستمر في بناء الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في صياغة مستقبل الأمن العالمي.

وأضاف أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون الدولي، وأن تجربتها الرائدة أسهمت في إلهام العديد من المبادرات والشراكات الأمنية التي تخدم المجتمعات وتدعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

ويعكس هذا التكريم المكانة الدولية المرموقة التي يحظى بها اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، كما يجسد التقدير الدولي للدور الريادي الذي تؤديه دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الأمن العالمي وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية في سبيل بناء عالم أكثر أمناً واستقراراً.