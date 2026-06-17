"مدارس الحياة" يحول يوليو إلى شهر للإبداع في دبي

دبي في 17 يونيو/ وام / تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” ضمن مشروع “مدارس الحياة” خلال يوليو المقبل 23 ورشة عمل وجلسة تفاعلية تستهدف الأطفال والعائلات والكبار تحت مظلة إستراتيجية جودة الحياة في دبي وذلك لإثراء المشهد الثقافي المحلي وتمكين أفراد المجتمع من تطوير مهاراتهم الثقافية والحياتية.

ويأتي برنامج الورش والجلسات في إطار جهود الهيئة الرامية إلى جعل الثقافة في متناول الجميع وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب من خلال توفير بيئات تعليمية مبتكرة تجمع بين المعرفة والتجربة العملية.

ويتضمن برنامج “نادي الصحة والتغذية” عدداً من الورش التفاعلية من أبرزها “كوكتيل الصيف” في مكتبة حتا العامة و”الفوالة الإماراتية كيكة الزعفران والكرك” في مركز الجليلة لثقافة الطفل إلى جانب ورشة “الكوكيز” التي تتيح للمشاركين تعلم أساسيات إعداد الحلويات بأساليب مبتكرة.

كما تحتضن مكتبات دبي العامة ضمن أنشطة “نادي الفن” مجموعة متنوعة من الورش المستوحاة من الحرف التقليدية والفنون المعاصرة من بينها “صابون الشعلة” و”ميدالية بالتلي” و”قواعد الأكواب بالصلصال” فيما تقدم مكتبة الصفا للفنون والتصميم ورشاً متخصصة تشمل فن “الكينوسايغا” الياباني و”مرآة زهرة الشعلة” و”صناعة الصابون”.

وتشمل الأجندة أيضاً ورشاً في التعلم الحسي والبرمجة والأعمال اليدوية إلى جانب أنشطة “نادي اللغات” الهادفة إلى تعزيز ارتباط الأطفال باللغة العربية فيما يقدم “نادي الموسيقى والفنون الأدائية” ورشة “كورال بالعربي أهلاً بالصيف” لتنمية المهارات الصوتية والإيقاعية وتعزيز روح العمل الجماعي لدى الأطفال.