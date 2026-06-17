"أومبودسمان" يهدي جودلفين لقب "برينس أوف ويلز ستيكس" في رويال أسكوت

أسكوت في 17 يونيو/ وام / أهدى الجواد "أومبودسمان" شعار "جودلفين" فوزاً جديداً في مهرجان رويال أسكوت البريطاني، بعدما توج بلقب سباق "برينس أوف ويلز ستيكس" للفئة الأولى "جروب 1" المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2000 متر عشبي، للعام الثاني على التوالي، وذلك في ثاني أيام المهرجان الذي تتواصل منافساته حتى السبت المقبل.

وحقق الجواد البالغ من العمر 5 سنوات الفوز بفارق 4 أطوال عن أقرب منافسيه، ليؤكد مكانته بين أبرز خيول المسافات المتوسطة في العالم، ويواصل تألقه هذا الموسم بعد تتويجه بلقب سباق "دبي تيرف" ضمن أمسية كأس دبي العالمي 2026.

وجاءت المهرة "ميني هاوك" في المركز الثاني، فيما حل الجواد الفرنسي "داريز"، بطل سباق قوس النصر الأوروبي العام الماضي، في المركز الثالث بعدما أخفق في مجاراة سرعة الفائز في المراحل الأخيرة من السباق الذي بلغت جوائزه مليون جنيه إسترليني.

وأعرب المدرب جون جوسدن عن سعادته بالأداء الذي قدمه "أومبودسمان"، مؤكداً أن الجواد استجاب بصورة مثالية لمجريات السباق وأظهر سرعة تسارع مميزة عند دخوله المرحلة الحاسمة.

وقال إن الفوز على نخبة من الخيول المشاركة يعكس الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الجواد، واصفاً الأداء بأنه من بين الأفضل في مسيرته.

من جانبه، أشاد الفارس ويليام بويك بالمستوى الذي ظهر عليه "أومبودسمان"، مؤكداً أن أداءه تجاوز التوقعات رغم الثقة الكبيرة التي كانت تحيط به قبل السباق، مشيراً إلى أنه أثبت وصوله إلى مرحلة النضج الكامل في مسيرته.