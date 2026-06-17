"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تشارك في معرض بكين الدولي للكتاب 2026

بكين في 17 يونيو/ وام / تشارك الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في فعاليات معرض بكين الدولي للكتاب المنعقد، بمركز المؤتمرات الوطني الصيني في العاصمة بكين، بعدد من إصداراتها وإنجازاتها المعرفية والثقافية المترجمة باللغة الصينية.

وقال معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إن مشاركة الهيئة إلى جانب عددٍ من الجهات الحكومية في الدولة في هذا المحفل الثقافي العالمي تحت جناح "البيت الإماراتي" الذي اتخذ شعاره هذا العام "المجتمع والناس" يجسد مدى حرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على تصدير المعرفة وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب، مؤكدًا أن مشاركة الإمارات ضيف شرفٍ في هذا المعرض يجسد عمق الشراكة والتبادل الثقافي بين البلدين، وتطور العلاقات بينهما في مختلف المجالات.

وأضاف معاليه أن هذه المشاركة تتيح لنا تعريف الجمهور الصيني برسالة الهيئة وجهودها في خدمة المجتمع ونشر القيم السمحة النبيلة المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي، والتي تهتم وتعتني بها دولتنا التي أصبحت نموذجاً عالمياً للتعايش والتسامح والانفتاح الثقافي تنطلق منها الفعاليات والمبادرات الداعمة للسلام العالمي.

واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها مجموعةً من إصداراتها العلمية والثقافية والمعرفية المترجمة، إلى جانب مبادراتها وبرامجها المتخصصة في مجالات الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والتي حظيت باهتمام الزوار والمشاركين من مختلف الجهات والمؤسسات الثقافية الذين أبدوا إعجابهم بالتطور اللافت للهيئة في الاستفادة من التقنية الحديثة، مقدرين دورها الريادي في نشر قيم التسامح والاعتدال والخطاب الديني الرصين.