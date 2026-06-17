وزير الخارجية البحريني يبحث تطورات المنطقة مع مجموعة الصداقة الفرنسية - الخليجية

المنامة في 17 يونيو/ وام / بحث الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، اليوم في المنامة، مع أعضاء مجموعة الصداقة الفرنسية - الخليجية، برئاسة أوليفييه كاديك، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي المستجدات الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وجهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

واستعراض الجانبان الجهود المتواصلة التي تقوم بها مجموعة الصداقة الفرنسية - الخليجية في دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجمهورية الفرنسية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفتح آفاق أوسع للتواصل البرلماني والثقافي والاقتصادي، بما يسهم في ترسيخ الشراكات القائمة وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتم خلال اللقاء بحث مسار العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية.

-خلا-.