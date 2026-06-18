بتوجيهات عمار بن حميد.. عجمان تنظم "صيفنا سعادة" من 13 يوليو إلى 13 أغسطس

عجمان في 18 يونيو/ وام / بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق فعاليات البرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة" في نسخته السابعة خلال الفترة من 13 يوليو إلى 13 أغسطس 2026، ليواصل مسيرته في تنظيم برامج ومبادرات نوعية تسهم في تنمية قدرات أفراد المجتمع واستثمار أوقاتهم خلال الإجازة الصيفية.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الأجيال الناشئة، ودعم بيئة حاضنة للمواهب ومحفزة على الإبداع والانتماء والمشاركة المجتمعية الفاعلة، ويأتي ضمن التوجهات الإستراتيجية لحكومة عجمان الهادفة إلى تمكين الإنسان وتعزيز جودة الحياة، وتجسيدًا لرؤية 2030 "عجمان للناس".

وقال سعادة أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبرنامج: يقام البرنامج للعام السابع على التوالي، لتوفير منصة متكاملة للتعلم والتطوير، تسهم في تنمية قدرات الشباب واليافعين، واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع والفائدة.

وأضاف أن اللجنة المنظمة وجهت الدعوة إلى جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة عجمان للمشاركة في تنفيذ البرامج والورش المتنوعة، بما يسهم في إتاحة فرص قيّمة للمشاركين لاكتساب مهارات ومعارف جديدة، ويعزز من أثر البرنامج في تمكين الشباب واليافعين وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات.

وأوضح أن البرنامج يمثل منصة مجتمعية متكاملة تجمع بين التعلم والترفيه وتنمية المهارات، وتسعى إلى ترسيخ قيم الابتكار والعمل الجماعي والمسؤولية المجتمعية لدى المشاركين.

ويضم البرنامج العديد من المحاور والأنشطة المتنوعة التي تشمل المجالات الثقافية والعلمية والمجتمعية والرياضية وبرامج تطوير المهارات، مستهدفا مختلف فئات المجتمع من الذكور والإناث، بما في ذلك الشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، الذين خُصصت لهم برامج وأنشطة نوعية تراعي احتياجاتهم وتسهم في تعزيز دمجهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وأعلنت اللجنة المنظمة عزمها تنظيم مؤتمر صحفي للإعلان عن التفاصيل الكاملة للنسخة السابعة من البرنامج، واستعراض البرامج والفعاليات والمراكز الصيفية المشاركة، إلى جانب الكشف عن الجهات الشريكة والداعمة.

كما سيتم فتح باب التسجيل للمشاركة في مختلف البرامج والأنشطة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج، بما يتيح لأفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية التسجيل والاستفادة من البرامج المتنوعة التي تم إعدادها لصيف حافل بالمعرفة والترفيه والابتكار.