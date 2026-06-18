"نماء" تفتح حواراً حول دور الرجال في دعم بيئات العمل واستقرار الأسر

الشارقة في 18 يونيو/ وام / تنظِّم مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة في 25 يونيو الحالي في بيت الحكمة ورشة عمل بعنوان "مشاركة الرجال في بناء بيئات عمل شاملة" تستهدف عدداً من القيادات الحكومية والخاصة وممثلي المؤسسات والمهتمين بتطوير بيئات العمل.

وتأتي الورشة ضمن عام الأسرة 2026 و سلسلة ورش العمل التي تنظمها المؤسسة تحت مظلة مبادرة "ارتقاء" بهدف دعم المؤسسات في تبني ممارسات تعزز تكافؤ الفرص وتُسهم في بناء بيئات عمل أكثر شمولاً واستدامة.

وتفتح الورشة نقاشاً حول دور الرجال في تعزيز الشمول داخل بيئات العمل وبناء ثقافات مؤسسية أكثر توازناً وأهمية النظر إلى الشمول باعتباره مسؤولية مشتركة داخل المؤسسة يشارك بها الرجال بوصفهم قادة وزملاء وآباء ومقدمي رعاية إضافةً إلى تسليط الضوء على العلاقة بين رفاه الأسرة ورفاه بيئة العمل.

كما توفر الورشة منصة للحوار وتبادل المعرفة بما يساعد المؤسسات على تحويل هذه المفاهيم إلى ممارسات عملية تنعكس على بيئة العمل وثقافتها التنظيمية.

و قالت مريم الحمادي مدير عام مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة يشكل عام الأسرة فرصة لإعادة التفكير في العلاقة بين العمل والحياة الأسرية ليس باعتبارهما مسارين منفصلين بل عنصرين متكاملين يؤثر كل منهما في الآخر فالمؤسسات التي تدرك واقع حياة موظفيها وتراعي مسؤولياتهم الأسرية هي الأكثر قدرة على بناء بيئات عمل مستقرة وجاذبة للكفاءات وأكثر استدامة على المدى الطويل.

وأضافت وفي هذا الإطار لا يقتصر بناء بيئات العمل الشاملة على السياسات والأنظمة فحسب بل يبدأ من الثقافة المؤسسية ومن إدراك أن دعم الأسرة مسؤولية مشتركة يشارك فيها الجميع ومن هنا تأتي أهمية إشراك الرجال في هذا الحوار بوصفهم شركاء في بناء بيئات عمل أكثر توازناً، تسهم في تعزيز رفاه الأفراد واستقرار الأسر وتماسك المجتمع.