خليفة بن طحنون بن محمد يحضر حفل استقبال بمناسبة أفراح النيادي والشامسي والظاهري

أبوظبي في 18 يونيو/ وام / حضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم سيف سالم سعيد النيادي، بمناسبة زفاف نجله ناصر إلى كريمة النخيرة محمد راشد الشامسي، وعائلة سعيد سيف سالم النيادي بمناسبة زفاف نجله سيف إلى كريمة سالم راشد مسفر الظاهري.

رافق معاليه، خلال حضور حفل الاستقبال، معالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة حمد سالم بالحباله، مدير عام مراسم ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.

وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم اليوم في قاعة إرث أبوظبي، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمعٌ من المدعوّين والمهنّئين.