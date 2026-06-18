دعوة أممية وأوروبية لإجراءات دولية عاجلة لحماية الأطفال من العنف الجنسي بالنزاعات

نيويورك في 18 يونيو/ وام / دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة لمكافحة انتهاكات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة ضد الأطفال، والتي لاتزال تستهدف الفتيات والفتيان في مناطق الصراعات حول العالم.

وأكدت براميلا باتن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، وكايسا أولونغرين الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، في بيان مشترك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع.. أن الأطفال ما زالوا يتعرضون للاغتصاب والاستعباد الجنسي والزواج القسري والاتجار بالبشر والتعذيب الجنسي وغيرها من أشكال إنتهاكات العنف الجنسي.

وشدد البيان على إدانة استخدام هذه الجرائم كوسيلة للحرب أو القمع أو الإرهاب، محذرا من إستمرار هذه الجرائم التي تترك بآثارها الجسدية والنفسية والاجتماعية العميقة، وتعطل التعليم والتنمية، وتترك تداعياتها السلبية تنعكس على الأجيال.

كما أكد البيان، أن العنف الجنسي يعد من أبشع الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، وبصفة رئيسية الفتيات وتطال أيضا الفتيان خلال النزاعات المسلحة، لافتا إلى أن الخوف والوصمة الاجتماعية يدفعان العديد من الناجين إلى الصمت، بينما يفلت الجناة من العقاب في كثير من الأحيان.

ودعا إلى إلى اعتماد نهج شامل يركز على الضحايا ويراعي الصدمات النفسية، من خلال تعزيز أنظمة حماية الطفل، وضمان الوصول إلى العدالة، وتوفير التعويضات المناسبة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وكشف البيان عن استمرار التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في تنفيذ مشروع مشترك يهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات وبناء القدرات على المستوى العالمي لمواجهة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، ودعم الجهود الإنسانية والتنموية وجهود بناء السلام.

وجدد الجانبان التزامهما بالشراكة الوثيقة لمكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، بما في ذلك الانتهاكات التي تستهدف الأطفال، من خلال دعم السلطات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والعاملين في الخطوط الأمامية، وتعزيز الأطر القانونية وآليات المساءلة.

وختم الجانبان بيانهما المشترك بدعوة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأطراف النزاعات والمجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حماية حقوق الطفل ومنع جميع أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال.