خليفة بن طحنون بن محمد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف محمد عبدالحميد صديقي

دبي في 18 يونيو/ وام / حضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالحميد أحمد صديقي بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة أحمد هاشم خوري.

رافق معاليه، خلال حضور حفل الاستقبال، معالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.

وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم اليوم في قاعة الشيح سعيد في مركز دبي التجاري العالمي، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمعٌ من المدعوّين والمهنّئين.