شرطة أبوظبي تحصد جائزتين في التميز المؤسسي

أبوظبي في 18 يونيو/ وام/ حصدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، جائزتين ضمن جوائز مجموعة دبي للجودة، تقديراً لتميزها في تطوير الممارسات المؤسسية والبرامج التخصصية، بما يعكس ريادتها في تبني أفضل الممارسات العالمية وترسيخ ثقافة الابتكار والجاهزية المؤسسية.

وكرّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، ورئيس مجلس إدارة مطارات دبي، والرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، العميد الدكتور عبدالعزيز عبدالله المعمري مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة أبوظبي، خلال حفل تكريم الفائزين الذي أقيم في دبي.

وفاز قطاع المهام الخاصة بجائزة التحسين المستمر العالمية في فئة أفضل الممارسات في الإدارة عن ملف المشاركة «معايير أبوظبي الفنية لنقاط التفتيش»، كما حصد جائزة الأفكار العربية الدولية في فئة التعليم والتدريب عن ملف المشاركة «الرخصة المهنية لفرق الأبطال»، في إنجاز يؤكد نجاح القطاع في تبني المبادرات التطويرية والابتكارية التي تسهم في رفع كفاءة العمل الشرطي وتعزيز جاهزيته واستدامة أدائه المؤسسي.