اقتصادية عجمان وقنصلية ألمانيا تبحثان تعزيز التعاون والاستثمار

عجمان في 18 يونيو/ وام/ بحثت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مع وفد من القنصلية العامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، آفاق التعاون المشترك في المجالات الاستثمارية والتجارية، بما يدعم تنافسية إمارة عجمان كوجهة جاذبة للأعمال والاستثمار، في إطار حرص الدائرة على تعزيز جسور التعاون الاقتصادي مع مختلف الشركاء الدوليين

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارة، وما توفره من بيئة استثمارية مرنة ومحفزة، إلى جانب بحث سبل استقطاب الفرص الاستثمارية الألمانية إلى الإمارة، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الألماني، بما يسهم في فتح مجالات أوسع للتعاون بين المستثمرين ورواد الأعمال من الجانبين.

وناقش الجانبان فرص تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التنمية الاقتصادية، وبحث آليات تطوير التعاون المستقبلي بما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية بين إمارة عجمان ومجتمع الأعمال الألماني.

وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتواصل المشترك، والعمل على تحويل فرص التعاون إلى مبادرات عملية تعزز التبادل الاقتصادي، وتدعم استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى إمارة عجمان.

وقال أحمد خير البلوشي، مدير إدارة تنمية الأعمال في الدائرة، إن اللقاء يعكس حرص الدائرة على توسيع شراكاتها الاقتصادية الدولية، وتعزيز حضور إمارة عجمان على خريطة الاستثمار الإقليمي والعالمي، مؤكدا أن ألمانيا تُعد من الأسواق الاقتصادية المهمة بما تمتلكه من خبرات متقدمة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والابتكار والخدمات النوعية.

وأضاف: "تسعى دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تدعم التنوع الاقتصادي في الإمارة، من خلال إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة، وتسهيل رحلة المستثمر، وتوفير بيئة أعمال مرنة قادرة على مواكبة تطلعات الشركات والمستثمرين".