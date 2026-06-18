"الإمارات للإفتاء" يفتح الباب للتقديم لجائزة الدراسات الإفتائية والاجتهاد الحضاري 2026

أبوظبي في 18 يونيو/ وام/ أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي فتح باب الترشح لـ "جائزة الإمارات العالمية للدراسات الإفتائية والاجتهاد الحضاري - دورة عام الأسرة 2026"، داعيًا الباحثين والمتخصصين إلى المشاركة في الجائزة التي تهدف إلى دعم البحث العلمي في مجال الإفتاء، وتحفيز الاجتهاد الحضاري في القضايا المستجدة، والإسهام في تطوير الدراسات الإفتائية وتعزيز حضورها في معالجة التحديات المعاصرة.

وتأتي الجائزة في إطار جهود المجلس الرامية إلى تشجيع الدراسات الرصينة التي تجمع بين التأصيل الشرعي واستيعاب الواقع، بما يسهم في إنتاج معرفة نوعية تدعم صناعة القرار، وتواكب احتياجات المجتمعات وتطلعاتها.

وتتضمن دورة عام الأسرة 2026 أربعة محاور رئيسية هي: ملامح الهوية الوطنية في أحكام الأسرة؛ أبعادها الشرعية ودورها في تعزيز التماسك الأسري في وقت الأزمات، واستبقاء النسل: التأصيل المقاصدي والتنزيل الواقعي وسبل المعالجة لتحقيق استدامة الأسرة، وتطبيقات التحرير الجيني: المشروعية العلاجية وضوابط التدخل في البنية البشرية، والواقع الرقمي: التحديات والفرص في مجال أحكام الأسرة.

وقال معالي العلامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه - رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: إنَّ جائزة الإمارات العالمية للدراسات الإفتائية والاجتهاد الحضاري تمثل مبادرة علمية تنطلق من رؤية دولة الإمارات في دعم المعرفة وتعزيز دور البحث العلمي في خدمة المجتمعات، مشيرًا إلى أنَّ الجائزة تسعى إلى تشجيع الدراسات التي تستوعب متغيرات العصر وتقدم معالجات علمية رصينة للقضايا المستجدة في ضوء مقاصد الشريعة وقيمها الإنسانية.

وأضاف معاليه أنَّ دولة الإمارات أرست نموذجًا رائدًا في الاجتهاد المؤسسي وتطوير المنظومة الإفتائية، وأنَّ هذه الجائزة تأتي امتدادًا لهذا النهج من خلال توفير منصة علمية عالمية تسهم في تطوير الدراسات الإفتائية، وتدعم الباحثين والمؤسسات العلمية في إنتاج المعرفة الشرعية القادرة على مواكبة الواقع واستشراف المستقبل.

من جانبه، أوضح الدكتور سبع سالم الكعبي - الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أنَّ باب الترشح للجائزة متاح للباحثين والمتخصصين وفق الشروط والضوابط المعتمدة، داعيًا الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على دليل الجائزة ومحاورها وآلية التقديم من خلال الموقع الرسمي www.fatwauae.gov.ae والتطبيق الذكي للمجلس @fatwaUae.

وأكد أنَّ المجلس حرص على توفير منظومة متكاملة لإدارة الجائزة وفق أعلى معايير الحوكمة والنزاهة والحياد، بما يعزز موثوقية مخرجاتها ويرسخ مكانتها بوصفها منصة علمية رائدة في مجال الدراسات الإفتائية والاجتهاد الحضاري.

وتهدف الجائزة إلى دعم البحث العلمي في مجال الإفتاء، وتشجيع الدراسات والمشروعات النوعية التي تسهم في تفعيل الاجتهاد الحضاري، وتطوير المنظومة الإفتائية، وتعزيز دورها في مواكبة المستجدات وخدمة الإنسان والمجتمع.