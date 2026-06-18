تعاون بين "دبي للسيليكون" و"نون مينتس" لدعم الابتكار وشركات المستقبل

دبي في 18 يونيو/ وام/ أعلنت واحة دبي للسيليكون التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز”، إبرام شراكة استراتيجية مع شركة نون عبر منصتها للتوصيل السريع “نون مينتس”، بهدف تسريع الابتكار ودعم ريادة الأعمال وتعزيز تبني التقنيات الناشئة، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا وصناعات المستقبل

ووقع الاتفاقية بدر بوهناد مدير عام واحة دبي للسيليكون، وعلي كفيل حسين رئيس الشؤون التجارية في شركة نون في خطوة تعكس التزام الجانبين بدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وتعزيز تنافسية الإمارة في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار.

وبموجب الشراكة سيعمل الطرفان على تطوير بيئات تجريبية للحلول التقنية وإطلاق برامج لمسرعات الأعمال ومنصات لتبادل المعرفة إلى جانب دعم مشاريع البحث والتطوير وبناء منظومة أعمال متكاملة تتيح للشركات الناشئة ورواد الأعمال اختبار وتطوير حلولهم ضمن بيئات تشغيل واقعية.

وتركز المرحلة الأولى من التعاون على الاستفادة من خبرات نون مينتس في مجالات التجارة السريعة وخدمات التوصيل النهائي مع استكشاف حلول مبتكرة في قطاعي التنقل المستقبلي والخدمات اللوجستية الذكية وتهيئة فرص جديدة للمبتكرين والشركات الناشئة العاملة في واحة دبي للسيليكون.

وأكد بدر بوهناد أن الشراكة تعزز دور الواحة كمحرك رئيسي للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار وتوفر بيئة متطورة تتيح للشركات تطوير التقنيات التحولية وتوسيع نطاق تطبيقها.

وأوضح علي كفيل حسين أن التعاون يمتد إلى ما هو أبعد من التجارة السريعة ليشمل دعم المؤسسين والمبتكرين وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق والنمو.

وتنسجم الخطوة مع إستراتيجية دييز الرامية إلى تسريع تبني التقنيات المتقدمة وتحفيز ريادة الأعمال ودعم نمو قطاعات المستقبل في دبي.