جمارك دبي تفوز بـ6 جوائز عالمية

دبي في 18 يونيو /وام/ فازت جمارك دبي بست جوائز وتصنيفات دولية وإقليمية مرموقة خلال عام 2025 والنصف الأول من عام 2026، من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ونيوزيلندا والهند والمنطقة العربية، تقديراً لتميزها في مجالات الاتصال المؤسسي والاستدامة والمسؤولية المجتمعية والابتكار المؤسسي.

وشملت الإنجازات فوز جمارك دبي بجائزة مجلس هارفارد للأعمال لعام 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن فئتي نموذج الأعمال المستدامة والاتصال المؤسسي في الأعمال، إلى جانب حصولها على تصنيف خمس نجوم في المسابقة الدولية لأفضل الممارسات لعام 2025 في نيوزيلندا عن مبادرة بيئية مبتكرة.

كما أحرزت الدائرة المركز الثالث “الوصيف الثاني” ضمن فئة المؤسسات الحكومية في الجائزة العربية للمسؤولية المجتمعية والاستدامة لعام 2025، وتوجت بجائزة الطاووس الذهبي العالمية للمسؤولية المجتمعية لعام 2025 في الهند.

و خلال عام 2026 حصلت على المستوى الذهبي في جائزة التميز الدولي بالمملكة المتحدة ضمن فئة أفضل فريق تسويق وعلاقات عامة وإعلام، فيما فاز فريق المسؤولية المجتمعية بجائزة التميز في ممارسات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ضمن جوائز CMO Asia لعام 2026 في الهند.

وقال راشد عبيد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي: «إن هذا التقدير الدولي المرموق ليس مجرد حصيلة لنجاحات متفرقة، بل شهادة عالمية على كفاءة منظومة العمل في جمارك دبي وقدرتها على تحويل الرؤية إلى إنجازات ملموسة تواكب طموحات دبي وتدعم ريادتها العالمية. ونفخر بأن تكون الإنجازات امتداداً لرؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت من التميز ثقافة راسخة والابتكار نهجاً مستداماً، وسنواصل العمل على تطوير مبادرات نوعية تعزز تنافسية دبي وتحقق قيمة مضافة ومستدامة للمجتمع والاقتصاد».

وقالت هديل البستكي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي: «لم يعد الاتصال المؤسسي اليوم وظيفة داعمة تقتصر على نقل الرسائل الإعلامية، بل أصبح أداة استراتيجية تسهم في بناء الثقة وتعزيز الشراكات وصناعة الأثر الذي يدعم تنافسية المؤسسات والمجتمعات على حد سواء.