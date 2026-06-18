حاكم أم القيوين يحضر حفل زفاف محمد عبدالحميد صديقي

دبي في 18 يونيو/ وام/ حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالحميد أحمد صديقي بمناسبة زفاف نجله "محمد" إلى كريمة أحمد هاشم خوري.

كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة الشيخ سعيد في مركز دبي التجاري العالمي، الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الرقمية.

وبارك سمو الشيوخ للعروسين وذويهما متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.