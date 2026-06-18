تعادل إيجابي بين جنوب أفريقيا والتشيك في بطولة كأس العالم 2026

جورجيا في 18 يونيو/ وام/ تعادل منتخبا جنوب إفريقيا والتشيك 1-1 في المباراة التي أقيمت، اليوم، على ملعب أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وافتتح منتخب التشيك التسجيل مبكراً عبر ميشال ساديليك في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك تيبوهو موكوينا التعادل لمنتخب جنوب إفريقيا من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

وحصد كل منتخب نقطته الأولى في البطولة بعد خسارتهما في الجولة الافتتاحية.

وتتصدر المكسيك وكوريا الجنوبية ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما، قبل المواجهة التي تجمع بينهما لاحقاً ضمن منافسات الجولة ذاتها.