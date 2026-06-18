تتويج الفائزين بجائزة رواد التميز التربوي 2026 في كلباء

كلباء في 18 يوليو /وام/ توجت "جائزة رواد التميز التربوي"، الفائزين في دورتها الثانية، والتي نظمتها جمعية المعلمين فرع كلباء، برعاية وحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء .

وحضر الحفل، راشد الكندي مدير ضاحية سهيلة، والدكتور أحمد عبدالله آل علي نائب رئيس جمعية المعلمين، وشيخة سعيد عبيد رئيسة فرع دبا الحصن بجمعية المعلمين .

و أكدت موزة سالم عبيد الكندي، رئيس الهيئة الإدارية لجمعية المعلمين فرع كلباء، على أهمية الجائزة في دعم الكفاءات التعليمية وتكريم أصحاب الإنجازات والمبادرات التي تركت أثراً إيجابياً في الميدان التربوي.

وتم تكريم ماريا الأنصاري مدير نطاق 8.3 تقديراً لدعمها المستمر للجائزة، كما تم تكريم الشخصية المجتمعية الداعمة للجمعية هاشم محمد البيرق.

وشهد الحفل تكريم الفائزين بجوائز النائب الأكاديمي المتميز، والمرشد الأكاديمي المتميز، والمدير التربوي المتميز على مستوى مدينة كلباء.

كما تم تكريم الجهات الداعمة والشركاء الاستراتيجيين الذين أسهموا في نجاح الجائزة وتعزيز رسالتها التربوية والمجتمعية.

واختتمت فعاليات الجائزة بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في «جائزة رواد التميز التربوي»، إضافة إلى تكريم عدد من الشخصيات المجتمعية والإعلامية والداعمين والفريق التنظيمي، وراعي الحفل.