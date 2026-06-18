جامعة الإمارات في المرتبة 217 في تصنيف QS العالمي للجامعات 2027

العين في 18 يونيو/وام/ حلت جامعة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 217 عالميًا وفقًا للنسخة الثالثة والعشرين من تصنيف QS العالمي للجامعات، الصادر عن مؤسسة كيو إس كواكاريلي سيموندس محققة تقدمًا لافتًا بلغ 79 مركزًا خلال السنوات الخمس الماضية، من بينها 12 مركزًا خلال هذا العام. . ويأتي هذا الإنجاز متزامنا مع احتفال الجامعة بالذكرى الخمسين لتأسيسها .

فقد جاءت الجامعة في المرتبة الأولى على مستوى جامعات الدولة في مؤشرات السمعة الأكاديمية، والاستدامة، وشبكة البحث العلمي الدولية، فيما حلت في المرتبة الثانية في مؤشرات سمعة أصحاب العمل، ومخرجات التوظيف، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة.

وبهذه المناسبة، أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن هذا الإنجاز يعكس المسيرة الأكاديمية والبحثية الراسخة والمستمرة للجامعة، والمنبثقة من رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة التي جعلت من المعرفة والابتكار أساسًا للتنمية والتقدم المستقبلي.

وقال معاليه: "فمنذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مثّلت جامعة الإمارات مشروعًا وطنيًا يحمل رسالة إنسانية وعلمية تتجاوز حدود التعليم التقليدي إلى إنتاج المعرفة وتمكين الأجيال من قيادة المستقبل وصناعة أثر مستدام".

وأضاف معاليه: "تواصل جامعة الإمارات تعزيز مكانتها كمؤسسة أكاديمية مؤثرة عالميًا من خلال الاستثمار في البحث العلمي، واستقطاب الكفاءات المتميزة، وتوسيع الشراكات الدولية، بما يعكس المكانة المتقدمة لدولة الإمارات على خارطة التعليم العالي العالمية".

من جانبه، أوضح سعادة الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن هذا التقدم المتميز في تصنيف QS العالمي للجامعات هو ثمرة جهود مؤسسية متواصلة تركز على جودة التعليم، والتميز البحثي، وبناء منظومة أكاديمية تنافسية تتوافق مع أعلى المعايير الدولية.

وأضاف الرئيسي "تلتزم الجامعة بتوفير بيئة تعليمية وبحثية متكاملة تعزز الابتكار وتمكّن الطلبة والباحثين من الإسهام في إنتاج المعرفة وإحداث أثر مستدام وملموس".