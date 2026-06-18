ثلاثي منتخب الدراجات يشارك في برنامج "مسار البطل الرياضي" في سويسرا

جنيف في 18 يونيو /وام/ يشارك ثلاثي المنتخب الوطني للدراجات الهوائية، فلاح النعيمي، وسلطان سعود، وعفراء خالد، في برنامج "مسار البطل الرياضي"، الذي يقام بمقر الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية في سويسرا.

وتنظم لجنة دعم المواهب في وزارة الرياضة البرنامج في إطار جهودها الرامية إلى دعم وتطوير المواهب الوطنية وتأهيلها وفق أعلى المعايير العالمية للمنافسة في مختلف المحافل الدولية.

وغادرت البعثة، اليوم، إلى سويسرا بوفد يضم أيضاً مدربة المنتخب الوطني ربا حيلاني، حيث سيلتحق المشاركون بمقر الاتحاد الدولي للدراجات لخوض مرحلة جديدة من الإعداد والتطوير وصقل المهارات.

ويهدف برنامج "مسار البطل الرياضي" إلى توفير أفضل الفرص التدريبية والتأهيلية للمواهب الوطنية، من خلال الاحتكاك بالمدارس العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية، بما يسهم في إعداد جيل من الأبطال القادرين على تمثيل دولة الإمارات ورفع علمها في البطولات القارية والعالمية.

ويأتي البرنامج ضمن استراتيجية لجنة دعم المواهب في وزارة الرياضة الهادفة إلى الاستثمار في الرياضيين الواعدين وتمكينهم من الوصول إلى أعلى المستويات الفنية، بما يعزز مكانة الرياضة الإماراتية على الساحة الدولية.