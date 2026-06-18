انطلاق المخيم العلمي الصيفي الخامس بالفجيرة 6 يوليو

الفجيرة في 18 يونيو /وام/أعلن نادي الفجيرة العلمي، عن اطلاق المخيم العلمي الصيفي بنسخته الخامسة ، والذي يقام بمقر النادي من 6 إلى 17 يوليو المقبل

ويستهدف الطلبة من الفئة العمرية 10 إلى 18 عاماً.ويقدم المخيم خمسة مسارات علمية وتقنية متخصصة تواكب متطلبات المستقبل، تشمل تقنية المعلومات والبرمجة، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، والطيران وعلوم الفضاء، والقسم الصناعي والمهني، والتصميم والتنفيذ و حزمة من الورش التدريبية والتجارب العلمية التطبيقية والأنشطة الرياضية والترفيهية والزيارات التعليمية .

وأكد الدكتور سيف محمد عبيد المعيلي مدير النادي، أن المخيم يعد من أبرز البرامج السنوية التي ينظمها النادي لتأهيل النشء وتمكينهم من مهارات المستقبل، مشيراً إلى أن البرنامج صُمم وفق منهجية تجمع بين التعليم والتجربة العملية، بإشراف نخبة من المختصين .

ودعا النادي أولياء الأمور إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم للاستفادة من البرامج والأنشطة النوعية التي يقدمها المخيم .