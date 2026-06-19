"فيفا" يطلق مبادرة لتدريب جماهير مونديال 2026 على الإنعاش القلبي الرئوي

دالاس في 19 يونيو/وام/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إطلاق مبادرة مشتركة من خلال الإدارة الطبية في الفيفا وبالتعاون مع جمعية القلب الأمريكية لتدريب الجماهير على الإنعاش القلبي الرئوي والتعامل السريع مع حالات توقف القلب المفاجئ، في إطار استثمار بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 منصةً لنشر الوعي الصحي وتعزيز مهارات الإسعافات الأولية.

تتيح المبادرة لزوار مهرجانات المشجعين المصاحبة للبطولة فرصة التعرف إلى أعراض السكتة القلبية وممارسة الإنعاش القلبي الرئوي باستخدام اليدين فقط، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بإحدى أهم المهارات المنقذة للحياة.

وتشارك في تنفيذ البرنامج وحدة متنقلة تابعة لمبادرة "أمة من المنقذين" التي أطلقتها جمعية القلب الأمريكية، حيث استقبلت آلاف المشجعين في مهرجانات المشجعين بمدينة أتلانتا بولاية جورجيا، ودالاس بولاية تكساس، وفيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، كما تواجدت في منطقة المشجعين بنيويورك ونيوجيرسي.

وأكد الدكتور أندرو ماسي، مدير الإدارة الطبية في "فيفا"، أن المبادرة تستثمر الشعبية العالمية لكرة القدم لنشر رسالة صحية مؤثرة، مشيراً إلى أن تعلم الإنعاش القلبي الرئوي لا يتطلب إجراءات معقدة، ويمكن لأي شخص اكتساب هذه المهارة واستخدامها عند الحاجة لإنقاذ حياة الآخرين.

وقال إن كأس العالم، الذي يتفاعل معه أكثر من 6 مليارات شخص حول العالم، يمثل فرصة استثنائية للوصول إلى جماهير واسعة وتعزيز الوعي الصحي، مؤكداً أن كرة القدم تمتلك قوة كبيرة في دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في جعل العالم أكثر صحة وأماناً.