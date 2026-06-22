مديرة نادي دبي للصحافة : الإعلام الإماراتي أثبت خلال الأزمة الأخيرة جاهزيته العالية وقدرته على التعامل المهني

دبي في 22 يونيو 2026 /وام/ قالت مريم الملا مديرة نادي دبي للصحافة إن الدورة الـ11 لمنتدى الإعلام الإماراتي التي عقدت اليوم تحت شعار "الإمارات خط أحمر" تعكس التزام الإعلام الوطني بحماية مكتسبات الوطن وتعزيز المصداقية والمسؤولية المهنية.

وأوضحت الملا في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المنتدى الذي أقيم اليوم في فندق ماندارين أورينتال بدبي أن جلسات المنتدى شهدت نقاشات ثرية بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء تناولت قضايا إعلامية متنوعة تسهم في تطوير القطاع الإعلامي واستشراف مستقبله.

وأشار إلى أن الإعلام الإماراتي يؤدي دورا محوريا يتجاوز نقل الأخبار إلى نشر الوعي وتعزيز الشفافية والثقة المجتمعية ...مثمنة جهود الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والمنصات الإخبارية وصناع المحتوى الذين تم تكريمهم تقديرا لإسهاماتهم في نشر الرسائل الإيجابية وخدمة المجتمع.

من جهته ذكر حامد بن كرم رئيس تحرير صحيفة البيان أن الإعلام الإماراتي أثبت خلال الأزمة الأخيرة جاهزيته العالية وقدرته على التعامل المهني مع التحديات من خلال التنسيق الفاعل بين المؤسسات الإعلامية والجهات المعنية في الدولة ما أسهم في تقديم رسالة إعلامية متوازنة ومسؤولة.

وأوضح ابن كرم أن الأطر التنظيمية والتشريعات الإعلامية المعمول بها أسهمت في إدارة الأزمة باحترافية من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات وترسيخ معايير العمل الإعلامي المهني بما يعكس صورة دولة الإمارات وقيمها.

وأشار إلى أهمية الإعلام المتخصص في نقل الحقائق وشرح التطورات في مختلف المجالات ..لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت إطلاق مبادرات إعلامية متخصصة عززت الحضور الإعلامي وأسهمت في دعم التنسيق المؤسسي.

من جهته أكد إبراهيم بلحيول صانع محتوى مختص بالذكاء الاصطناعي أن الأزمة أظهرت وعي المجتمع الإماراتي وقدرته على التعامل مع المعلومات بمسؤولية .. مشيرا إلى أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية والتحقق من صحة الأخبار قبل تداولها.

ونوه بلحيول إلى أن صناع المحتوى ركزوا خلال الأزمة على تبسيط المعلومات الصحيحة وتوعية الجمهور بطرق التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المنتج باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بما يسهم في الحد من انتشار المعلومات المضللة.

وشدد على أهمية التحري والتأكد من صحة المعلومات قبل إعادة نشرها أو التفاعل معها ..داعيا مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى اعتماد المنطق والبحث في التعامل مع المحتوى الرقمي.