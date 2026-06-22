مدينة الشيخ خليفة الطبية عجمان تنال اعتماد المستوى الرابع بشأن سلامة المرضى من منظمة الصحة العالمية

عجمان في 22 يونيو/وام/ حصلت مدينة الشيخ خليفة الطبية – عجمان، المؤسسة الطبية التي يشرف عليها المكتب الطبي والتابعة لمجموعة بيور هيلث على الاعتماد من المستوى الرابع ضمن المبادرة الوطنية للمستشفيات الصديقة لسلامة المرضى التي أطلقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وهو أرقى درجات التميز ضمن الإطار العالمي لسلامة المرضى.

يشكل هذا الإنجاز الاستثنائي نقلة نوعية في مسيرة تطور مدينة الشيخ خليفة الطبية – عجمان، ويأتي ثمرة تقييمٍ شامل أجرته المبادرة لجميع منشآت وعمليات المستشفى.

يعكس المستوى الرابع، وهو الأعلى، الأداء المتميز في مجالات سلامة المرضى والجودة السريرية وحوكمة الرعاية الصحية، ويسلط الضوء على مواكبة المستشفى لإطار عمل منظمة الصحة العالمية والالتزام الراسخ بأعلى معايير رعاية المرضى.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عارف علي عبدالله الشحي، الرئيس التنفيذي للمكتب الطبي في مجموعة بيور هيلث إن حصول مدينة الشيخ خليفة الطبية - عجمان على اعتماد من منظمة الصحة العالمية يمثل تجسيداً ملموساً لالتزام المجموعة الراسخ بأعلى المعايير العالمية وسلامة المرضى والتميز السريري،ويعكس هذا الإنجاز الاستثنائي تركيزها الاستراتيجي الرامي إلى ترسيخ ركائز سلامة المرضى والتميز السريري في صلب خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها ضمن مختلف مراكزنا الطبية.

من جانبه، أعرب خميس المنصوري ، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية- عجمان عن فخره بالحصول على أعلى مستويات الاعتماد من برنامج مبادرة المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى من منظمة الصحة العالمية، موضحا أن هذا الإنجاز الاستثنائي ثمرة الالتزام والمهنية والتعاون الكبير بين أفراد طاقم العمل في جميع الأقسام، ويؤكد تلقي المرضي خدمات الرعاية الصحية التي تتماشى مع أرقى المعايير العالمية المعتمدة في مجالات السلامة والجودة.

تأتي "مبادرة المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى" ضمن جهود منظمة الصحة العالمية، وهي مصممة لتقييم المستشفيات وفق معايير صارمة تشمل مجالات القيادة، والممارسات السريرية الآمنة، وحماية حقوق المرضى، والوقاية من العدوى، وإدارة الأدوية والعمل المتواصل على تحسين مستويات الجودة، وتقدم الاعتماد من المستوى الرابع فقط للمستشفيات التي تظهر تميزاً استثنائياً في جميع الأقسام والمجالات.