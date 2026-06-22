القاهرة تستضيف المؤتمر الـ8 للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية السبت المقبل

القاهرة في 22 يونيو/وام/يعقد البرلمان العربي، بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي، يوم السبت المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، بمشاركة أصحاب المعالي رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، والذي يعد أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية.

يناقش المؤتمر ثلاثة ملفات رئيسية تمثل أولوية للعمل البرلماني العربي في المرحلة الراهنة، وهي تعزيز دور البرلمانيين العرب في حماية الأمن القومي العربي، خاصة في مواجهة ما شهدته بعض الدول العربية من اعتداءات إيرانية عدوانية.

ويبحث المؤتمر آليات تعزيز التحرك البرلماني العربي لمواجهة المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

واستمرارًا لنهج المؤتمر في تناول القضايا الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل التنمية في الدول العربية، يناقش المؤتمر دور البرلمانيين العرب في تعزيز السيادة الرقمية العربية، من خلال تطوير الأطر التشريعية العربية ذات الصلة، بما يدعم بناء بيئة رقمية آمنة تدعم التنمية المستدامة وتحافظ على المصالح الاستراتيجية للدول العربية.

ومن المنتظر أن يصدر عن المؤتمر عدد من القرارات البرلمانية المهمة التي تعكس الموقف البرلماني العربي الموحد إزاء القضايا المطروحة على جدول أعماله، وفي مقدمتها حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمخططات تصفية القضية الفلسطينية، إلى جانب إقرار رؤية برلمانية عربية لتعزيز السيادة الرقمية العربية.