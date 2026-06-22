حوالي 13 ألف خدمة طبية قدمتها عيادة خورفكان الخيرية خلال النصف الأول

الشارقة في 22 يونيو/وام/ قدمت عيادة جمعية الشارقة الخيرية في مدينة خورفكان خلال النصف الأول من العام الجاري مساعدات علاجية

وخدمات طبية مجانية بقيمة 1.8 مليون درهم استفاد منها 2185 مريضا من المسجلين ضمن كشوف المساعدات العلاجية في خطوة تعكس التزام الجمعية بتوفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجا وإيمانها بأن الصحة تمثل إلى جانب التعليم أحد أهم ركائز تمكين الإنسان وتحسين جودة حياته وقدرته على الاعتماد على نفسه.

وقال عبدالغفور آل علي مدير مكتب إدارة مراكز الرعاية الصحية بالجمعية إن الجمعية تنظر إلى الرعاية الصحية باعتبارها استثمارا في الإنسان مشيرا إلى أن الخدمات التي تقدمها العيادة تأتي ضمن منظومة متكاملة للمساعدات العلاجية التي تحرص الجمعية على تطويرها بصورة مستمرة لتلبية احتياجات المستفيدين.

وأوضح أن العيادة قدمت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 5142 استشارة طبية بتكلفة تجاوزت نصف مليون درهم شملت خدمات الطب العام وطب الأسنان وحرص الفريق الطبي على تقديم الرعاية اللازمة للحالات المرضية وفق أعلى معايير الجودة بما يسهم في التشخيص المبكر للحالات الصحية ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل مراجع.

ونوه إلى أن الخدمات شملت أيضا صرف 4512 وصفة علاجية بلغت تكلفتها الأصلية أكثر من 1.1 مليون درهم ما وفر على المرضى أعباء مالية كبيرة خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والحالات التي تحتاج إلى متابعة مستمرة مؤكدا أن توفير الدواء يعد جزءا أساسيا من رحلة العلاج لذا تحرص الجمعية على ضمان وصوله إلى مستحقيه دون أي تكلفة.

وأشار إلى أن العيادة أجرت 3335 فحصا طبيا للمراجعين بتكلفة تجاوزت 111 ألف درهم قُدمت جميعها بشكل مجاني بما ساعد على سرعة تشخيص الحالات واستكمال الإجراءات العلاجية داخل العيادة نفسها مؤكدا أن العيادة تمثل قيمة مضافة لبرامج المساعدات العلاجية إذ تتيح تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية في مكان واحد.