"جمعية السلامة وأمن الطوارئ" تعتمد خططها للمرحلة المقبلة

الشارقة في 22 يونيو/وام/ استعرضت "جمعية السلامة و أمن الطوارئ" خلال أول اجتماع لها رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية إلى جانب التعريف بهيكلها التنظيمي وإداراتها المتخصصة التي تقود الأعمال في مجالات التدريب والتأهيل والتطوير المؤسسي والحوكمة والعضوية والمشاركة المجتمعية والشراكات والاستدامة والإعلام والاتصال المؤسسي والمالية والتشغيل والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وناقش المشاركون أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة وآليات التنسيق والتكامل بين الإدارات وخطط تطوير البرامج والمبادرات المجتمعية بما يعزز دور الجمعية في نشر ثقافة السلامة والجاهزية للطوارئ وترسيخ الشراكات المجتمعية والمؤسسية الداعمة لرسالتها وأهدافها.

وقال هيثم محمد الرئيسي رئيس مجلس إدارة الجمعية أن هذا الاجتماع يعد محطة مهمة في مسيرة الجمعية بهدف تعزيز ثقافة السلامة والجاهزية المجتمعية وترسيخ الشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات وأضاف : " نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى إطلاق مبادرات نوعية وبرامج مستدامة تسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وقدرة على الاستعداد والاستجابة للطوارئ والتحديات المستقبلية".

من جانبها أكدت الدكتورة هند ساحوه السويدي المديرة التنفيذية للجمعية أن الاجتماع شكّل فرصة لتوحيد الرؤى بين الإدارات وتعزيز التكامل المؤسسي بين فرق العمل مشيرةً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تفعيل الخطط التشغيلية وبناء منظومة عمل متكاملة تدعم تنفيذ برامج الجمعية ومبادراتها بكفاءة وفاعلية بما يحقق أثراً مجتمعياً مستداماً ويعزز مساهمة المتطوعين والشركاء في تحقيق أهداف الجمعية.